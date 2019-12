Dezembro é o mês do Natal, das reuniões de família, de montar a árvore de Natal e de muitas tradições antigas, como a de deixar um copo de leite e um prato de bolachas ao senhor de barba branca que vai descer pela chaminé. No entanto, e apesar de há milhares de anos fazer parte da nossa dieta, o leite tem vindo a ser alvo de grande polémica. As dúvidas em torno dos benefícios deste alimento são muitas e os mitos também. Será que ainda podemos dar leite ao Pai Natal?

Criado para ajudar a promover o conhecimento técnico-científico sobre lacticínios, participar da educação alimentar da população e desenvolver soluções nutricionais lácteas ajustadas às necessidades dos consumidores, o Centro de Nutrição e Alimentação Mimosa (CNAM) assume-se como uma fonte fidedigna de informação sobre o tema e dá resposta a muitas das dúvidas mais comuns. Senão vejamos.

Os adultos não devem beber leite? Mito.

A frase "O ser humano é o único animal que continua a beber leite na idade adulta" é um dos argumentos mais usados por quem defende que os adultos não devem beber leite. Mas o Homem também é o único animal que faz uma série de coisas que nenhum outro animal faz… Acontece que, há cerca de 7500 anos, algumas populações desenvolveram a capacidade de tolerar a lactose, o que permitiu aos adultos digerir este alimento sem os sintomas de desconforto característicos da intolerância à lactose. Esta adaptação trouxe uma nova fonte nutritiva que podia sustentar comunidades inteiras se as colheitas falhassem, o que se traduziu numa vantagem competitiva para essas populações.

Atualmente continua a ser benéfico em qualquer fase da vida – incluindo na infância e na idade adulta – porque é um alimento de excelente densidade nutricional, ou seja, oferece uma extraordinária relação entre calorias e nutrientes essenciais para o organismo. Um simples copo com 250 ml de leite meio gordo contém nove nutrientes essenciais: proteínas, hidratos de carbono, gordura, riboflavina (vitamina B2), vitamina B12, cálcio, fósforo, potássio e iodo. Mesmo quem é intolerante à lactose pode continuar a beneficiar da riqueza nutricional do leite através dos muitos produtos sem lactose disponíveis no mercado.

O leite é das melhores fontes de cálcio? Verdade.

O cálcio é um mineral essencial para a manutenção de ossos e dentes, a coagulação sanguínea, a transmissão de impulsos nervosos e no funcionamento muscular. Está provado que os produtos lácteos são uma das melhores fontes de cálcio biodisponível. Existem outros alimentos, como alguns legumes verdes, cereais ou leguminosas, que também têm boas quantidades de cálcio, mas este não é tão bem absorvido. Por exemplo, seria necessário consumir cerca de duas chávenas e meia de brócolos ou sete chávenas de feijão-vermelho para absorver o cálcio equivalente ao de uma chávena de leite (250 ml).

O leite engorda? Mito.

Pelo contrário, são cada vez mais os estudos científicos que sugerem que os produtos lácteos magros podem mesmo ajudar a perder peso e massa gorda. Desta forma, a inclusão de leite num plano alimentar para perda de peso poderá ser interessante no âmbito de uma alimentação saudável, completa, variada e equilibrada.

O leite ajuda a dormir melhor? Verdade.

Parece um conselho do antigamente, mas tomar uma caneca de leite morno, acompanhado de uma fonte de hidratos de carbono (como por exemplo, tostas, pão, cereais integrais, ou até com as bolachas do Pai Natal…), ajuda o sono a chegar mais depressa. Tudo porque o leite possui um aminoácido, o triptofano, que modula a produção de serotonina (um neurotransmissor que dá sensação de bem-estar) e que, por sua vez, é percursor da melatonina, a qual induz a sonolência.

Intolerantes à lactose não podem beber leite e produtos lácteos? Mito.

De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), a maioria dos indivíduos diagnosticados com intolerância à lactose consegue tolerar 12 g de lactose numa única toma, que equivale aproximadamente a 1 copo de leite de 250 ml! Ainda assim, para quem sente desconforto ou inchaço abdominal, já existe no mercado um leque variado de produtos lácteos sem lactose.

Conclusão: é seguro continuar a dar leite ao Pai Natal… Depois, e porque essa noite será a mais excitante do ano para as crianças lá de casa, recupere outras tradições do tempo dos nossos avós e dê-lhes um copo de leite morno antes da hora de irem para a cama, e reze para que resulte depressa!