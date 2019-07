Amar o mar, sempre!

Visto da praia, o oceano parece ser sempre o mesmo. Mas não. Os impactos da ação humana são muitos e não podemos mais dar-nos ao luxo de os ignorar. Cuidar dos oceanos está nas nossas mãos e é altura de mergulharmos de cabeça em prol da sua preservação.

Nunca será demais relembrar que os oceanos ocupam dois terços do nosso planeta, são os principais reguladores do clima e produzem mais de 50% do oxigénio que respiramos, para que possamos refletir e compreender como o mal que infligimos ao mar não prejudica somente a vida marinha, mas todos nós, os nossos filhos e netos.

Um oceano de plástico

As Nações Unidas anunciaram ao mundo que, em 2050, haverá mais massa de plásticos nos oceanos do que peixes. Todos os anos, chegam aos mares milhões de toneladas de plástico, custando a vida a milhões de animais marinhos. Além de ser um problema poluente e para a biodiversidade, os seus efeitos em cadeia são avassaladores.

Cuidar dos oceanos é amar o planeta

O oceano é o coração azul da Terra e a saúde do planeta dele depende.

Apesar dos avisos feitos pelos cientistas ao longo dos últimos 50 anos, só há pouco tempo se começou a olhar para o oceano como uma natureza não infinitamente renovável. Hoje sabemos que o seu ecossistema está ameaçado por diversas fontes de poluição – derrames de petróleo, resíduos tóxicos, plástico – e que contribuir para solucionar ou reduzir o seu impacto é abrir uma janela de esperança para o futuro.

Assumir compromissos para com a preservação dos oceanos e das espécies marinhas é o foco do programa Amar o Mar, do Pingo Doce, um exemplo de ação e sensibilização dos cidadãos que incentiva a alteração efetiva de comportamentos.

Compromisso com a sustentabilidade

Para reduzir o impacto da ação humana sobre os oceanos, sensibilizar os seus clientes e garantir que o maior número possível de produtos que chegam às nossas casas são mais sustentáveis, o Pingo Doce aposta numa Política de Compras Sustentáveis e uma Política Ambiental, assumindo ainda o compromisso Amar o Mar.Trocado por miúdos, eis o que já está a ser feito:

- Com o objetivo de reduzir a pressão sobre o peixe selvagem, tem promovido a oferta de peixe proveniente de aquacultura de mar ou gerido de forma sustentável, tem limitado ações promocionais sobre espécies consideradas "vulneráveis" e não comercializa espécies "criticamente em risco";



- Contribui ativamente para a recolha de plástico do meio marinho, em parceria com a Waste Free Oceans, criando embalagens de marca própria 100% recicladas e recicláveis e fomentando hábitos de reutilização através de projetos de ecodesign de embalagens recicláveis;



- Foi pioneiro no lançamento de um serviço exclusivo de reenchimento de garrafas reutilizáveis (ECO) através de uma estação de água filtrada disponível em mais de 120 lojas Pingo Doce;



- Na linha da frente da criação de alternativas sustentáveis ao transporte de compras, com sacos de ráfia e sacos de papel, no início de 2019 os sacos de plástico foram substituídos por sacos reutilizáveis feitos a partir do plástico reciclado pós-consumo;



- Sabia que as cotonetes são um dos objetos que mais se encontram nas praias? Para reduzir este impacto, o Pingo Doce disponibiliza cotonetes 100% biodegradáveis, feitos com bastão de papel.

Um por todos, todos por um

Pequenos gestos são pequenas gotas no oceano mas, juntos, fazemos um mar de diferença. A conservação dos oceanos é uma responsabilidade de todos e a mudança começa em cada um de nós.

- Tente fazer a reciclagem em casa, colocando o lixo nos contentores apropriados, contribuindo para a reutilização dos recursos e evitando a poluição dos solos e oceanos.



- Sacos, talheres, palhinhas e garrafas de plástico? Esqueça-os! Opte pelas versões reutilizáveis.



- Não deite produtos de higiene pessoal, toalhitas, fraldas e cotonetes na sanita, pois podem acabar nos oceanos.



- Contribua para reduzir as emissões de dióxido de carbono, optando por se deslocar de bicicleta ou transportes públicos em vez de usar o carro.



- Prefira peças de roupa em algodão ou lã e sem fibras sintéticas. Estas acabam por ser libertadas com as lavagens e depositadas nos oceanos.



- Traga o óleo alimentar usado para os pontos de recolha disponíveis em mais de 340 lojas Pingo Doce, e ajude a preservar a qualidade da água. Sabia que um litro de óleo é suficiente para poluir um milhão de litros de água?



- Aproveite as idas à praia para contribuir ativamente para a sua limpeza. As crianças seguem-lhe o exemplo e ainda se divertem!



- As beatas de cigarro são uma das maiores fontes de lixo dos oceanos. Se for fumador, leve um cinzeiro portátil para manter a praia limpa.

Verão é tempo de praia, é tempo de afirmar a paixão pelos oceanos. É tempo de Amar o Mar, o ano inteiro.