Algarve não é só praia. Tudo o que pode fazer nos próximos dias

Há muito para fazer por terras algarvias durante o verão. Não é surpresa. O que talvez não saiba é que pode aproveitar as férias a sul de Portugal para viver experiências únicas como, por exemplo, conduzir um automóvel 100% elétrico da Mercedes-Benz. Sol, praias, belas enseadas, especialidades gastronómicas, muita diversão... Nada falta no destino de férias predileto dos meses de verão em Portugal. Siga as sugestões deste guia do Algarve, com programas imperdíveis para os próximos dias.

Experiência aberta

Na Marina de Vilamoura, até 20 de agosto, a Mercedes-Benz convida-o a viver uma experiência única ao volante dos icónicos elétricos. Há modelos para todos – o EQE SUV (pode ver a experiência de condução do EQE SUV 350+ no vídeo em baixo) e o seu "irmão maior", o EQS SUV, mas também o EQE Limousine e a versão com marca AMG, e ainda os compactos – mas versáteis – EQA e EQB. Se vai estar pelo Algarve nos próximos dias, não perca a oportunidade, inscreva-se no test drive e conduza um 100% elétrico da Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz On The Road: 5 estrelas

Como é tradição, o espaço de roadshow da Mercedes-Benz surge novamente localizado na Marina de Vilamoura e é caso para dizer que se enquadra com toda a naturalidade no luxuoso ambiente envolvente, repleto de hotéis, automóveis ou barcos de luxo. Do vaivém que se gera no local, entre aficionados participantes, curiosos de passagem e promotores, ressalta à vista o luxo da oferta da Mercedes-Benz, que tem disponível para test drive toda a gama elétrica, num total de sete modelos EQ de alto desempenho.

Diferente da habitual azáfama noturna, o sossego que marca a Marina de Vilamoura durante a parte do dia "casa" bem com as caraterísticas que diferenciam os modelos da gama elétrica da marca alemã, as quais proporcionam uma condução suave, silenciosa e amiga do ambiente. Mas há mais: os interessados terão também a possibilidade de ver ao vivo neste roadshow, em primeira mão, o novo e imponente Mercedes-Benz Classe E.

O espaço montado na Marina de Vilamoura tem como ponto focal a hospitality truck, que serve de receção aos interessados em fazer check-in no evento. Em termos de infra-estruturas, destaca-se o stand aberto para a exposição do novo Mercedes-Benz Classe E, bem como a parede que inclui 4 wallboxes em funcionamento da marca alemã.

Este evento teve início no dia 8 de agosto e termina no próximo dia 20. Até lá, o roadshow da Mercedes-Benz está preparado para receber os aficionados da fabricante de Estugarda. O acesso ao público em geral é livre.

Fomos até Vilamoura para sentir o que é conduzir um elétrico Mercedes-Benz pelas ruas portuguesas. Não perca o vídeo:

O EQE 350+ SUV conta com um motor elétrico e tração traseira, a debitar 292 CV de potência e 565 Nm de binário máximo e com autonomia até aos 578 km.

"Foi uma experiência sensacional. É um carro dinâmico, que traz potência, design, e que é aconchegante, com tecnologia de primeira. Este carro também demonstra que a marca está voltada para a sustentabilidade"

Adriana Caldeira, após o test drive ao EQE 350+ SUV



"Além do conforto e da estabilidade de um carro grande, de que já estávamos à espera, surpreendeu-me o motor. É espetacular. O poder de travagem é limpo e eficaz. Em suma, mobilidade segura, confortável e agradável"

Henrique Pereira, após o test drive ao EQS SUV, no roadshow Mercedes-Benz On The Road.

Com vista deslumbrante

Para um almoço especial, sugerimos uma ida ao restaurante 2 Passos, em plenas dunas de acesso à praia de Ancão, com cozinha tradicional portuguesa especializada em peixes e mariscos. É um restaurante de praia, é certo, mas há poucos com características idênticas. Aqui, desfruta não só de uma refeição extraordinária mas também de um entorno natural onde reinam a tranquilidade e a beleza da área protegida do Parque Natural da Ria Formosa.

Para jantar, nada como uma experiência excecional no Gusto by Heinz Beck. O chef alemão, que conta com três Estrelas Michelin no restaurante La Pergola, em Roma, é o responsável pela proposta culinária deste espaço, com raízes mediterrâneas e influências italianas a marcar a cozinha saudável. Não perca a maravilhosa varanda!

Relaxar ao bom espírito mediterrânico

Durante o dia, se procura algo mais do que apenas praia, porque não aproveitar para quebrar a rotina e criar memórias inesquecíveis com uma massagem no Octant Hotels Vila Monte? Relaxar é a palavra de ordem neste espaço que escapa à voracidade das multidões. Aqui o tempo leva mesmo o seu tempo e as horas passam devagar.

Depois, já sabe onde tem de ir: à Marina de Vilamoura para o Mercedes-Benz On The Road.

A marina é local de passagem obrigatória a sul, com diversão garantida dia e noite, e é o lugar que acolhe o Mercedes-Benz On The Road. Além dos modelos 100% elétricos da marca em exposição, disponíveis para test drive, o roadshow conta ainda com apresentações em primeira mão do novo Classe E e dos tão aguardados extras digitais – que permitem uma série de funcionalidades de upgrade, acessíveis diretamente do smartphone com apenas um clique.