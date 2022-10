AdoroOsMeusOlhos – A presbiopia e a catarata

Pessoas com cataratas apercebem-se de menor nitidez das imagens, menor facilidade na leitura de legendas, sensação de nevoeiro ou dificuldade de conhecer as pessoas ao longe.

A “vista cansada” (presbiopia) A potência variável do cristalino (lente natural interna do olho) vai diminuindo ao longo dos anos e, habitualmente, entre os 40-50 anos deixa de ser suficiente para podermos ver bem letras pequenas a curtas distâncias. Esta é uma fase de eleição para ir a uma consulta de oftalmologia, já que existem diversas causas de diminuição da visão e o médico oftalmologista tem o conhecimento adequado para tratar e receitar óculos para a compensação da presbiopia (usualmente conhecida por “vista cansada”), bem como identificar adequadamente outras patologias que podem coexistir e necessitar de exames ou outros tratamentos diferenciados.



Soluções para a vista cansada As alternativas para a compensação da diminuição da acuidade visual ao perto evoluíram muito, quer em termos de soluções em óculos (dos mais simples que auxiliam a visão de perto, mas não deixam ver bem ao longe, até às diversas possibilidades com focagem para várias distâncias), quer em soluções alternativas para quem, sobretudo, depois dos 50 anos não deseja usar óculos. No final do século passado, o laser já veio corrigir graduações de longe e, atualmente, fazemo-lo de modo ainda mais eficaz e seguro com as evoluções tecnológicas.



Pedro Menéres, médico Oftalmologista, professor de Oftalmologia – Universidade do Porto, membro da Direção da Sociedade Portuguesa de Oftalmologia – SPO

Contudo, a solução para autonomia de óculos de longe e perto nas pessoas menos jovens baseia-se particularmente em lentes multifocais. Existem soluções com lentes de contacto e com implante de lentes intraoculares. Com o implante de lentes definitivas, há a possibilidade de devolver a independência de óculos para perto e longe. Porém, por diversas razões, estas não podem ser implantadas em todos os casos (por exemplo, em doenças do nervo ótico da retina ou da córnea), exigindo uma cuidadosa avaliação e estudo pré-operatório com múltiplos exames.

A catarata Quando o cristalino perde a sua transparência, deixamos de lhe chamar cristalino e, em opacificação progressiva, passa a ser denominado de catarata. CAUSAS - As cataratas podem resultar de traumatismos, inflamações ou estar relacionadas com patologias como a diabetes. Na maioria dos casos, fazem parte do processo normal de envelhecimento. A probabilidade de ter catarata aumenta com a idade e, por exemplo, aos 70 anos cerca de 50% da população tem catarata ou já foi operada. Com o aumento da esperança de vida, podemos afirmar que a maioria dos portugueses vai ter catarata.



Sintomas As pessoas com catarata começam a notar perda de nitidez nos pormenores. Com a evolução da catarata, a perda de visão acentua-se e encontram-se dificuldades crescentes a acompanhar legendas, reconhecer pormenores, avisos ou pessoas ao longe; surgem dificuldades em conduzir de noite e pode sentir-se a visão enevoada. Muitas vezes, os doentes sentem vontade de mudar de óculos frequentemente, mas isso não vai resolver o problema. Na ausência de tratamento, a catarata vai evoluir lentamente para uma lente progressivamente mais opaca (até branca), causando cegueira, que pode ser reversível com cirurgia.







Tratamento

O único tratamento eficaz para resolver esta opacidade é a cirurgia. O momento da cirurgia depende da evolução da catarata e da visão de cada pessoa. Na cirurgia, a lente natural opacificada é removida e é implantada uma nova lente intraocular que a vai substituir.

A cirurgia decorre, na maioria dos casos, sob anestesia tópica (anestésico em gotas), sem necessidade de internamento ou suturas. O estudo pré-operatório, com exames de precisão, e os cuidados no pós-operatório, com restrição de ambientes sujos, poeiras e vento, e a colocação de colírios nos primeiros dias a seguir à intervenção, são determinantes para o sucesso.

Sucesso

A cirurgia de catarata e o implante de lentes intraoculares decorrem em dezenas de milhares de doentes por ano, em Portugal. Felizmente, longe vão os tempos em que a maioria dos doentes com catarata chegava a situações de cegueira.

As tecnologias empregues atualmente trouxeram maior segurança, assim como a experiência acumulada de muitos anos, com ótimos resultados e melhoria significativa da visão e da qualidade de vida na esmagadora maioria dos doentes submetidos a esta intervenção.