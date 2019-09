Adeus Jumbo, olá Auchan

A Auchan Retail Portugal lançou a marca Auchan, enquanto insígnia única de todas as suas lojas, e despede-se da marca Jumbo. Esta alteração reforça o compromisso da empresa com Portugal, representando um investimento adicional no país de 90 milhões de euros, dividido em processo de lançamento da marca e na abertura de novas lojas.

Pedro Cid, CEO da Auchan Retail Portugal, sublinha que "esta alteração está em linha com o nosso compromisso enquanto marca militante responsável e empenhada naquilo que é ‘bom, são e local’. Simultaneamente, é mais um passo no sentido de respondermos às necessidades dos consumidores atuais com uma marca mais jovem, mais adaptada aos novos perfis e aos nossos valores de abertura confiança e excelência."

88% dos produtos vêm de parceiros nacionais

A marca Auchan assume-se como uma marca militante que defende o bom, o são e o local. Um compromisso que se exprime em quatro grandes vertentes: os produtos e serviços, as pessoas e comportamentos, o ambiente e pontos de contacto e o estilo da comunicação.

O compromisso com o Local exprime-se na escolha prioritária da produção nacional, pelo que 88% dos nossos produtos são, neste momento, de parceiros nacionais. A Auchan trabalha com mais de 150 produtores locais. São produtores com sede na zona de influência da loja, localizados até um raio de 50 km, cujos produtos são produzidos na zona, com identidade local ou receita local. Esta é uma forma de garantir a proximidade da produção e o conhecimento do produto.

Promover a saúde e a educação

A promessa do São é para os produtos e comportamentos que ajudam a promover a saúde física e/ou psicológica dos clientes, colaboradores e parceiros.

Nesta área destaca-se, não só a qualidade dos produtos, como a marca cosmética que não tem parabenos, como a atuação das duas Fundações da Auchan. A Fundação Auchan que apoia os colaboradores em momentos de dificuldades e a Fundação Auchan para a Juventude que apoia projetos de saúde e educação.

Desde que está em Portugal, esta fundação já apoiou 69 projetos de solidariedade dirigidos a crianças e a jovens, num total de 859 720 euros.

Decisões esclarecidas



No pilar do Bom, a Auchan compromete-se em apostar em produtos que aportam satisfação, prazer e contentamento para os clientes. Aqui, o esforço é nos padrões de qualidade e transparência, para que as pessoas possam tomar decisões esclarecidas sobre o seu próprio consumo.

Levar a marca Auchan aos portugueses

O lançamento da marca está a ser comunicado numa campanha que arrancou ontem em TV, rádio, imprensa, online e outdoor, bem como nos pontos de contacto com o cliente. A campanha apresenta, pela primeira vez, o hino da empresa e nos filmes de TV conta com a participação de colaboradores verdadeiros da organização incluindo o CEO.

Aposta na proximidade e em produtos locais

O diretor de loja Auchan Matosinhos, Carlos Santos, explica que a Auchan é uma marca mais jovem e adaptada aos desafios atuais do mercado. Mostra disso são a aposta em lojas de proximidade, no e-commerce e em novas formas de simplificar a vida dos clientes. O responsável sublinha que nasceu o movimento "Bom-São-Local" e diz que a ideia surgiu entre os colaboradores que identificaram essa necessidade e que criaram o movimento para a associar à marca Auchan. "As novas lojas Auchan oferecem uma oferta mais variada e onde o cliente pode fazer uma escolha consciente daquilo que pretende adquirir". O compromisso com os clientes é reforçar a militância do nosso manifesto do Bom, São e Local. Um dos eixos estratégicos destacados por Carlos Santos é a produção local. "Trabalhamos com aproximadamente 150 produtores locais e estes produtores têm sede na zona envolvente da nossa loja, até um raio de 50 quilómetros." Carlos Santos, diretor da loja Auchan Matosinhos

Mais global e forte A responsável da loja de Alfragide, Liliana Salgado, diz que a mudança da marca para Auchan "é um passo importante que visa apostar numa marca global, forte e que traz mais valor aos clientes e aos colaboradores".



Liliana Salgado explica que o movimento do bom, do são e do local foi criado pelos colaboradores da Auchan e entende que esta militância vai trazer aos colaboradores e aos clientes o bom saber, o bom fazer e o bom partilhar.



E, acima de tudo, isto é que é importante: "vão encontrar melhores serviços e uma maior oferta." Liliana Salgado, responsável da loja em Alfragide

Produtos irrepreensíveis António Paulo, diretor da loja de Faro, conta que a Auchan está a proporcionar uma nova experiência e uma nova relação com os clientes. Como o faz? "Pelo serviço, pela qualidade, pela variedade e pelo preço para o cliente, oferecendo uma resposta ao que quiser, quando quer e onde quer, num posicionamento aberto, próximo do cliente onde nos afirmamos como militantes do bom, do são e do local". Para António Paulo, a excelência da Auchan define-se "através da relação de produtos irrepreensíveis relativos à saúde, segurança, à ética e à qualidade". O responsável explica que "tem um compromisso de qualidade e segurança alimentar". "Temos uma abordagem responsável sobre as embalagens e também colocámos o ‘nutriscore’ em muitos produtos Auchan, um sistema de etiquetagem que permite ao cliente fazer uma escolha consciente quanto ao impacto para a saúde destes produtos". António Paulo, diretor da loja de Faro

