A Seguro Directo faz 25 anos e celebra com Clientes, Parceiros e Consumidores

Em 1996, nasce a Seguro Directo, um projeto pensado para ter na simplificação, na inovação e na excelência, não só de serviços, mas também de comunicação com o Cliente, as chaves para o sucesso. Foi a primeira seguradora automóvel a comercializar por telefone em Portugal, algo de verdadeiramente revolucionário à época, e essa distinção inicia a história de vida desta marca. Num paralelismo com marcos históricos do momento, ainda nasceu a tempo de "ver" a Expo 98.