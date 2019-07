A que cheira o verão?

A escolha de um perfume é mais do que a escolha de uma fragância. É um traço distintivo de personalidade, um statement aromático e, ao mesmo tempo, um acessório incontornável, ainda que invisível. Assim como o outfit, a maquilhagem ou o penteado, o perfume tem a capacidade de abrilhantar ou arruinar determinada situação.

No mundo das fragâncias, os utilizadores podem dividir-se em dois grupos: aqueles que, quando encontram uma fragância que os defina, a utilizam durante uma vida; e aqueles que gostam de ter vários perfumes, para as várias ocasiões, estados de espírito e estações do ano.

Aos primeiros, pouco ou nada se pode aconselhar no que à escolha diz respeito. Apenas podemos sugerir alguns conselhos de utilização, uma espécie de guia universal do uso do perfume – que, se não existe ainda, deveria ser inventado. Vejamos:

#dica 1 – Experimente sempre o perfume na pele, espere alguns minutos, e só depois avalie a fragância. A reação é diferente de pele para pele, pelo que cheirar apenas no ar pode não ser eficaz.

#dica 2 – Não aplique perfume na roupa. Por dois grandes motivos: corre o risco de ficar manchada, pelo menos até a lavar, e corre o risco de se misturar com o detergente da roupa e o cheiro ficar levemente alterado.

#dica 3 – Ponha perfume em zonas do corpo que emitam calor, para a fragância se propagar. Atrás das orelhas, nos pulsos, na nuca e atrás dos joelhos costumam ser zonas recomendadas.

#dica 4 – Não exagere. Os perfumes são fragâncias concentradas, mais ou menos leves. De nada vale escolher uma fragância suave e, depois, borrifar todo o corpo. Vai tornar-se incómodo, para si e para quem a rodeia.

#dica 5 – Cuidado com o sol! As fragâncias contêm, também, álcool, que quando exposto ao sol pode provocar queimaduras. Na praia, por exemplo, o melhor cheiro para o corpo é o do mar!

#dica 6 – Procure o melhor sítio para comprar o seu perfume. A melhor parte de conhecer de cor a fragância que o define é que não precisa de despender de muito dinheiro nem de muito tempo em perfumarias. Comprar perfumes online é a maneira mais fácil, mais rápida, e pode também ser a mais barata! A Notino tem sempre perfumes para todos os gostos, aos preços mais convidativos do mercado. É só clicar, encomendar, e já está! O perfume de sempre, a um novo e melhor preço.

Uma fragância para cada ocasião?

Do outro lado do espetro estão aqueles e aquelas que, da mesma forma que acreditam em dress code, acreditam em perfume code. Trocando por miúdos: há perfumes para o dia e para a noite, perfumes para o inverno e para o verão, perfumes para o trabalho, perfumes para um encontro amoroso, perfumes para uma saída. Os perfumaólicos (outro termo que, se não existe, devia passar a existir) conseguem perceber pequenas diferenças entre fragâncias, identificar notas dominantes e são sempre, sempre os primeiros a perceber quando alguém muda de perfume.

São as pessoas que queremos ao nosso lado quando ponderamos mudar de perfume porque conhecem as melhores marcas, os melhores preços, as melhores novidades. No topo de tudo isto, conseguem fazer o match perfeito do perfume com determinada personalidade.

Um verdadeiro especialista conhece os clássicos, como o intemporal Dolce & Gabbana Light Blue, com versão masculina e feminina, mas sabe reconhecer bons lançamentos e inovadoras novidades, como o perfume unissexo Intense Oud, uma inovação com a qualidade a que a Gucci já nos habituou. Se ainda não tem um destes especialistas na sua vida, atente às novidades.

Para ela

No verão, as fragâncias femininas querem-se frescas e florais, numa clara combinação com as condições climáticas. Em 2019, há duas coleções incontornáveis para estar in nas tendências aromáticas.

A pensar na estação quente,chega-nos da Armani o #Scent of Gioia, um conjunto de fragâncias que começam a sedução logo pelo frasco, em tons pastel e com quatro variáveis que traduzem o verão. No Acqua di Gioia encontra um perfume forte e fresco, com cheiro a mar, lima e hortelã, trazendo a recordação de umas férias que ainda não acabaram a cada dia.

No Sky di Gioia a sensação da mulher que o usa é de felicidade absoluta e optimismo, numa delicada fragância com pera e peónia a dominar. Para as sedutoras, o Air di Gioia promete uma fragância carregada de luxúria, excitação e provocação, com aromas de tangerina-laranja e flor de laranjeira. E, para completar a coleção ideal de um verão perfeito, 2019 traz Light di Gioia, numa perfeita sinestesia com o pôr do sol, dando brilho a cada mulher que o escolha. Com bergamota, gardénia e jasmim, fecha com chave de ouro cada dia de uma estação que não queremos acabar.

Da sinestesia da praia para a sinestesia do campo, a coleção Dolce da homónima Dolce & Gabbana promete agradar às mais românticas. O Dolce Peony mistura frutos suculentos, flores e mel para uma fragância cheia de frescura e com uma aura de feminilidade. As mais arrojadas, com certeza, preferirão o Dolce Rosa Excelsa, um perfume misterioso com flor de papaia, narciso e outras notas que dão fragância à luxúria. Para o dia a dia, para mulheres que gostam de lembrar a frescura da primavera e a felicidade do verão, o Dolce Floral Drops junta flor da papaia, maçã, néroli, pêssego, e a felicidade constante. E, para relembrar as viagens das férias de verão e a felicidade do desconhecido, o Dolce Garden transporta-a, através do aroma, para os jardins sicilianos, com notas de magnólia, tangerina, coco e baunilha.

Para ele

A importância de um perfume adequado, apelativo e com personalidade torna-se ainda mais imperativa no sexo masculino. Sem grandes acessórios, a combinação de um bom relógio e um bom perfume marcam a posição e a personalidade. É a carta de apresentação, ainda antes da primeira palavra. No verão, devem procurar fragâncias mais frescas, que traduzam a descontração, as férias, o sol e a frescura de dias à beira-mar.

Da Armani, surge um perfume que une na mesma fragância a profundeza dos oceanos e minerais vulcânicos, dando origem ao Acqua di Giò Profumo – um perfume com notas marinhas, alecrim e sálvia, para homens que apreciam contrastes singulares, harmonias inesquecíveis e gostam de transmitir sensualidade através do cheiro.

Na Dolce & Gabbana, os clássicos são clássicos por um motivo – continuam a fazer, melhor do que nenhum outro, o seu papel. Para o verão, duas sugestões: o incontornável Light Blue Pour Homme, com notas de bergamota, tangerina, toranja, zimbro, que garante frescura sem limites num aroma cítrico; e a versão Light Blue Pour Homme Eau Intense, com pimenta-rosa, alecrim, notas marinhas, toranja e tangerina, e a promessa de alguma excitação e luxúria a cada utilização.

As sugestões são nossas. A decisão final é sua. Escolha o perfume que o define, que o faz sentir com personalidade e poder em qualquer sítio que se encontre. Depois? É só escolher a Notino para comprar perfumes online, e terá o acessório mais irresistível deste verão: a fragância que completa qualquer look.