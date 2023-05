A maratona mais verde de Lisboa acontece já neste domingo. Foi aos treinos?

Para todos os amantes de corrida ou de caminhada ao ar livre, está aí mais uma edição da Lisbon Eco Marathon. Independentemente do nível, a prova mais ecológica e sustentável da capital, que decorre no Dia da Mãe, está aberta a todos os que queiram participar.

O terceiro treino de preparação para esta prova aconteceu no dia 29 de abril, em parceria com a Multicare Vitality da Fidelidade Seguros. Este sprint final juntou entusiastas do desporto para percorrer uma distância de 8 km pelas mais bonitos trilhos do Parque Florestal de Monsanto.

"A promoção de hábitos de vida saudáveis está no ADN da Multicare. A aplicação Multicare Vitality acaba por desafiar os utilizadores através de um incentivo a uma vida mais ativa e saudável. Sempre que o utilizador cumpre as suas metas ganha dinheiro. No final de um ano, estamos a falar de poder ganhar até 130 euros, tendo em conta a distância e o ritmo cardíaco. Portanto, ajuda-nos a cumprir as nossas metas de atividade física", disse Adriana Gouveia, Business Developer Multicare, que marcou presença no treino, aproveitando a ocasião para explicar a associação da empresa à corrida.

As inscrições estão a poucas horas de encerrar!

A sétima edição desta corrida realiza-se já no próximo dia 7 de maio (domingo) e tem parte do percurso pelo Parque Florestal de Monsanto, aquele que é o maior parque florestal urbano da Europa. Para participar, inscreva-se online durante o dia de hoje, 5 de maio, podendo ainda fazê-lo presencialmente, no secretariado, até 6 de maio.

O objetivo da Eco Marathon é incentivar a população a mexer-se, sem esquecer a importância de preservar o meio ambiente.



Quando? 7 de maio



Onde? As provas partem e terminam no centro de Lisboa, na Alameda Cardeal Cerejeira, com parte do percurso pelo Parque Florestal de Monsanto



Inscreva-se



ou



Venha correr ou caminhar

A prova anual inclui quatro distâncias diferentes, adaptadas a atletas de todos os níveis, sejam amadores ou profissionais. A corrida mais popular tem 42 km com partida marcada para as 8h30. Já a meia maratona de 21 km tem início uma hora depois.



Percursos: Lisbon Eco Marathon – 42 km Meia Maratona – 21 km Mini Maratona – 12 km Caminhada – 8 km

Aqueles que apenas se querem divertir e praticar exercício com calma, podem optar pelo trajeto de 12 km, uma corrida que arranca às 10 horas.

E como correr não é para todos, a Lisbon Eco Marathon propõe ainda uma caminhada de 8 km, cuja partida será dada às 10h30, pelos trilhos de Monsanto, ideal para um passeio em família e com grupos de amigos, juntando o desporto ao convívio

"As inscrições estão quase a esgotar, apelo às pessoas que queiram vir. Como o nome indica a prova tem características ecológicas e também uma vertente solidária, com a presença de voluntários da instituição SOUMA que temos todo o prazer de continuar a apoiar desde a primeira edição", afirmou Nuno Pereira, da organização da Lisbon Eco Marathon, durante o terceiro treino de preparação.

"Estão reunidas todas as condições para que as pessoas possam desfrutar de uma manhã diferente com competição, com lazer e no final em festa", acrescentou.

Do que está à espera? Junte-se à comunidade: calce já os ténis e venha participar!

Veja aqui o regulamento e inscreva-se. Visite também as redes sociais da Lisbon Eco Marathon: Facebook e Instagram.