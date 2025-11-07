Enviar o artigo: A Espanha é um tesouro na arte culinária
Enviar o artigo: A Espanha é um tesouro na arte culinária
A Espanha é um tesouro na arte culinária
Nos restaurantes e bares do país vizinho encontra-se o melhor que há de peixe, marisco, carne, enchidos, vegetais e vinho. Embarque nesta viagem para saber o que pode degustar em cada uma das regiões de Espanha. Vai gostar.
A Espanha é um dos países onde melhor se come no mundo. A
oferta culinária é deliciosa e diversificada e as diferentes regiões têm um património
gastronómico de qualidade. Para quem quer visitar um país pela sua beleza
natural e riqueza cultural, mas que também gosta de fazer turismo gastronómico,
tem do outro lado da nossa fronteira o destino que procura. Venha daí saborear
pratos de excelência.
A carregar o vídeo ...
A Espanha é um tesouro na arte culinária
Comecemos por Madrid, onde se situam
alguns dos melhores restaurantes do país – e do mundo –, desde os contemplados
com uma ou mais Estrelas Michelin à taberna com os melhores enchidos e queijos
da região. Na capital “mandam” os churros, cobertos de açúcar ou acompanhados
de um espesso chocolate quente, a tortilla de batata e as tapas. Mesmo
estando no centro do país não falta marisco de grande qualidade e as gambas –
cozidas, grelhadas ou fritas em alho, prometem a frescura do mar em pleno
interior. Os mexilhões, que podem ser cozidos ao vapor ou de escabeche, são
outra iguaria.
Para quem gosta de “forrar” o
estômago, não há nada mais típico em Madrid do que o cocido madrileño.
Síntese mais que perfeita dos vários cozidos espanhóis, reúnem-se no prato
variadas carnes e enchidos, acompanhadas dos mais frescos vegetais, e com um
ingrediente-estrela: o grão-de-bico. Os callos madrilenos, um guisado
preparado com miúdos de vaca, cozidos lentamente, a que se juntam chouriço e
morcela, legumes e, por vezes, grão-de-bico, também são uma delícia.
Casal desfruta de um cocido madrileño
Sabores da Ciudad Condal
Em Barcelona, a segunda maior cidade
de Espanha, destaca-se o pa amb tomàquet: uma fatia de pão, torrado ou
não, esfregada com tomate maduro (a que se pode juntar alho), temperado com
azeite e sal. Depois, nada grita mais por frescura que uma salada. Destaque
igualmente para a escalibada, uma combinação de beringela, pimento,
cebola e tomate assados na brasa, temperados com azeite e alho. O arròs
negre também está nos pratosemblemáticos da região. Este prato,
cozinhado na paellera, junta aos bagos de arroz camarões e lulas ou
sépias – e a sua tinta.
Entre este mês de novembro e abril,
por toda a Catalunha, é possível encontrar os famosos calçots – rebentos
de cebola tenra e doce, que se preparam nas brasas, sobre uma telha, e que são
acompanhados do molho romesco original, azeite, alho e amêndoas. Finalize a sua
refeição com o Crema catalana.
Cozinha típica de Barcelona
Cozinha com influência árabe
Do outro lado do Algarve e do Baixo
Alentejo, na Andaluzia, e na sua capital Sevilha, existe uma grande influência árabe que fica patente no
gaspacho, no ajoblanco ou no salmorejo. Queijos, enchidos ibéricos e bons vinhos não
faltam à mesa de uma região onde também não faltam sabores do mar, com destaque
para a mítica gamba branca de Huelva. Às conquilhas, lagostins, bocas de la
isla (pinças de caranguejo), búzios e ortiguillas (anémonas, que se
comem fritas), juntam-se linguados, pescada, sargos, pargos, salmonetes,
sardinhas ou anchovas, para serem cozinhados das mais variadas formas: frito,
grelhado, cozido, guisado, ao sal, no forno ou em receitas elaboradas de acordo
com um sem-fim de tradições. Já na Extremadura é o presunto ibérico que “dá cartas”
na culinária da região.
O salmorejo é um dos pratos mais conhecidos da Andaluzia
O peixe, o marisco e a carne
rivalizam
Também do outro lado da fronteira,
mas bem a norte, depois do Minho e Trás-os-Montes e Alto Douro, a Galiza é o
habitat dos percebes, lagostins, vieiras, camarões, lavagantes, ostras,
mexilhões, berbigões, amêijoas, polvos, chocos, pregados, besugos, sardinhas, sargos, atuns,
pescadas, bacalhaus… Da terra também surgem muitas iguarias, como é o caso dos
famosos pimentos Padrón. Das hortas galegas chegam os vegetais para o famoso
caldo gallego: nabiças, acelgas, feijão-verde, repolho, grelos, batatas.
A carne de vaca é outro dos produtos-estrela da região, tal como o cabrito. Em Santiago Compostela, Corunha ou qualquer outra localidade galega não faltam pratos de excelência.
Quem vai à Galiza tem de saborear o marisco
Seguindo pelo Norte em direção a
leste, com o Golfo da Biscaia e o Mar Cantábrico de um lado e o relevo
característico do norte de Espanha do outro, passa-se pelas Astúrias, onde a Fabada
é rainha da mesa. Trata-se de um guisado de feijão branco, chouriços, morcela,
toucinho e batatas. É um prato delicioso que tem diversas variantes: pode ser
feito com amêijoas, lavagante, lebre ou perdiz. Já em Santander e em toda a Cantábria, os queijos assumem um estatuto de quase religião. E do mar chegam múltiplas variedades de peixe e marisco, com as sardinhas assadas a perfumar os portos de pescadores.
Fabada asturiana
Depois chega-se
ao País Basco onde, à semelhança da Galiza, o peixe, o marisco e a carne
rivalizam. Na segunda região espanhola com mais restaurantes galardoados com
três Estrelas Michelin difícil é não comer bem. Mas, seja num restaurante
reputado ou numa “casa” mais discreta, em Bilbau, San Sebastián ou em outro local, a variedade à mesa é enorme. Pescada,
atum, besugo, lulinhas, anchovas da Getraria e o meixão (angulas) são apenas
alguns dos peixes que se podem encontrar nas localidades bascas, em preparações
simples ou em pratos mais complexos, como as lulinhas com a sua tinta, ou as kokotxas,
um guisado feito à base de bochechas de peixe (normalmente bacalhau ou
pescada), vinho branco, alho, azeite e salsa. E como nem só de peixe se faz a
culinária basca, nada é mais típico do que uma boa parrillada: seja de
grandes costeletas de vaca, de porco, de peixe ou marisco, tudo é feito num
enorme assador com produtos de altíssima qualidade. Os vinhos, os pinchos ou as
tapas ambem são irresistíveis.
No País Basco, o peixe e a carne rivalizam
Terra de vinhos e muito mais
Conhecida além-fronteiras pelos seus
vinhos, tintos, brancos e rosé, com mais de 500 bodegasespalhadas
pela região, La Rioja também é famosa pelas suas iguarias. Com uma gastronomia
predominantemente rural, na qual dominam os vegetais e as carnes, La Rioja
conta com um movimento de cozinheiros jovens e inovadores, que reinventam os
clássicos da região. Os guisados de pochas (um tipo de feijão-branco) e
de caparrones (feijão-encarnado), que podem ser acompanhados de
codornizes ou chouriço, fazem as delícias de todos. O porco e o borrego assumem
lugar de destaque nas cozinhas locais. As costeletinhas de borrego são prato
obrigatório em qualquer restaurante ou bodega e o cabrito assado é um
ex-líbris. E não é por estar no interior que não há peixe: o bacalhau à
riojana, com tomate e pimentos, é imperdível.
O bacalhau à riojana é imperdível
Dos enchidos à paella
Em Castilla y León, destaque para o Botillo
de León, feito a partir de pedaços de carne de porco, como costeletas e
rabo, embutidas no estômago. Come-se cozido com batatas, sendo a entrada chouriço
picante e Cecina de León. Mas há mais: os embutidos e presunto de Guijuelo e
Ledrada, em Salamanca, a morcela de Burgos, as salsichas de Valladolid e os
chouriços de Villarcayo são apenas alguns dos enchidos que se podem encontrar
nesta região.
O presunto e o queijo são utilizados em tapas e petiscos variados
Por sua vez em Castilla-La Mancha o pão,
a carne e os vegetais a dominam os pratos. Os vinhos locais e os queijos de
ovelha – como o manchego – também são símbolos da culinária local, assim como
uma Caldereta de Cordero, um guisado típico com as melhores carnes da
região.
Em Múrcia, reconhecida por muitos
como a horta da Europa, existem os melhores vegetais, com verduras, hortaliças,
cereais e leguminosas a serem base de quase todos os pratos, das tapas às
sobremesas. Deve provar-se também o arroz com costeletinhas que, seguindo o
estilo do paella valenciana, é feito com arroz e verduras da estação, a
que se juntam a carne de porco.
A paella valenciana com marisco, prato tradicional de Espanha apreciado mundialmente
Não podemos finalizar este périplo
gastronómico sem ir precisamente a Valência, localidade de um dos mais
emblemáticos pratos espanhóis, apreciado em todo o mundo: a paella. Com
o arroz como base, a receita original é uma mistura dos melhores produtos que a
região tem para oferecer: frango, coelho, caracóis, feijão, alcachofras...
Todos estes ingredientes se unem com o arroz para criar um prato universal e icónico. Com imensas variedades, seja do mar seja da
terra, os camarões e demais marisco costumam ser altamente valorizados. Mais informações aqui.
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login.
Caso não esteja registado no site da Sábado, efectue o seu registo gratuito.