É a convidada indesejada em qualquer situação. Em casa, no trabalho ou nos momentos de lazer, o outono quer-se sem sobressaltos, e se há coisa em que a Dona Gripe é perita é em estragar planos. Além de não ser uma hóspede bem-vinda, traz uma grande bagagem: febre, tosse (geralmente seca) dor de cabeça, dores musculares e articulares, dor de garganta e corrimento nasal.

Este ano, troque as voltas à Dona Gripe! A vacinação é a forma mais eficaz de prevenir toda a família. Não se deixe enganar pelas fake news: a vacinação contra a gripe não provoca gripe, uma vez que a vacina é inativada, não contendo vírus vivos. A Organização Mundial da Saúde (OMS) identifica como grupos mais vulneráveis ao vírus da gripe as mulheres grávidas, as crianças entre os seis meses e os cinco anos, adultos mais velhos, doentes crónicos e profissionais de saúde. Nestes grupos, a vacinação é especialmente importante.

Como se trata de um vírus contagioso, o melhor será que todas as pessoas se vacinem, para que a doença não prolifere. Este ano, recomenda-se a administração da vacina quadrivalente contra a gripe (QIV), que protege contra quatro estirpes. A Sanofi Pasteur possui a única vacina aprovada na Europa com eficácia comprovada na proteção passiva dos bebés até aos seis meses, através da vacinação da mãe, durante a gestação. A gravidade do vírus Influenza (o da Dona Gripe) é variável, pelo que o melhor é mesmo prevenir.

De forma a combater as fake news sobre a gripe, e que proliferam tão ou mais rápido que ela, as farmácias portuguesas têm a decorrer uma campanha de informação sobre a importância de se vacinar, numa iniciativa da Associação Nacional de Farmácias e da Sanofi Pasteur. Todos os anos, a nível mundial, cerca de 20% a 30% das crianças são afetadas pela gripe; nos adultos, há uma prevalência entre os 5% e os 10%. O objetivo da iniciativa Dona Gripe é eliminá-la dos lares portugueses.

A existência e insistência de mitos sobre a Dona Gripe faz com que, ano após ano, ela nos volte a bater à porta. Largue as fake news e não se deixe contaminar! Descubra os mitos e as verdades desta companheira indesejada de outono e inverno:

Mito. A intensidade da gripe pode variar entre ligeira, grave e fatal. Na época gripal 2017/2018, em Portugal, existiram cerca de 3.700 mortes associadas à doença, segundo o relatório do Programa Nacional de Vigilância da Gripe.

Verdade. Quando o vírus da gripe infeta pessoas de um determinado grupo, a probabilidade de contagiar as pessoas à sua volta é grande. A gripe, apesar de aparentemente inócua, pode gerar complicações, sobretudo nos grupos de risco.

Mito. Primeiro, porque mesmo não estando vulnerável pode acabar contaminado, e nunca saberá de que forma e em que intensidade a gripe o pode afetar. Depois, porque sendo um vírus transmissível, pode acabar a contaminar quem faz parte dos tais grupos de maior risco.

Mito. Os vírus mudam todos os anos e, por isso, as vacinas são adaptadas, pelo que a vacinação anual é a melhor forma de prevenir o contágio pelo vírus.

Verdade. Podem e devem! A vacinação para grávidas é recomendada pela Direção-Geral da Saúde. Mais: a vacina quadrivalente contra a gripe (QIV) da Sanofi Pasteur protege, de forma passiva, as crianças até aos seis meses – mais um motivo para ser crucial a vacinação das grávidas!

Mito. A vacina inativada contra a gripe não contém vírus vivos – o que significa que não pode provocar a doença! A vacina imuniza-nos contra o vírus Influenza – o que não nos protege de outras doenças virais comuns nesta época, sem vacinação.