Cafeicultura: sabe de onde vem o café que bebe?

“Tomamos um café?” A pergunta, para um português, é mote para os convívios mais inusitados. Um café pode demorar 5 minutos ou a tarde inteira. Pode suceder ao almoço e, de repente, já estar a pedir o pastel de nata para outro ao lanche. As formas de beber café são também as mais variadas e até as denominações. Sim, falar de café nunca pode fugir ao regionalismo entre a bica e o cimbalino.

O momento do café é (quase) sempre momento de pausa, mas… já parou para pensar de onde é que ele vem? A SICAL nasceu em Portugal há 75 anos e desde cedo se destacou com o lema “As origens do café”, um compromisso com os consumidores de não só trazer as melhores origens de café para Portugal, mas também uma preocupação constante com a qualidade de cada origem. Este ano, a marca leva o ímpeto mais longe, e através da tecnologia blockchain é agora possível a cada um de nós ter a rastreabilidade do café desde o momento em que é plantado até chegar à sua chávena. SICAL® é a primeira marca a trazer para o mercado português um café cuja cadeia de valor é totalmente transparente, desde o agricultor até o consumidor final.

SICAL® BRASIL SINGLE ORIGIN Edição limitada originária do Brasil

Um café encorpado, de corpo médio e equilibrado

Notas torradas e noz

100% certificado Rainforest Alliance

100% registado no IFT (IBM Food Trust)

Torrado na Fábrica do Porto

Um café único, grão a grão

Atualmente, os consumidores valorizam mais do que um produto. Fatores como a produção responsável e a sustentabilidade são tão ou mais importantes como a qualidade-preço e pesam na hora de escolher O café.

Esta edição limitada SICAL BLOCKCHAIN, com denominação Brasil Single Origin, permite que cada pessoa se sinta segura e informada com o seu café de todas as manhãs. Esta é a primeira vez que, em Portugal, uma marca de café torna todo o processo de produção transparente, desde o primeiro momento da plantação do grão até ao momento em que o consumidor o compra.

O processo é simples: na embalagem desta edição limitada, há um QR Code que o encaminhará para uma landing page, na qual pode saber tudo sobre a plantação, o agricultor, a data e o local onde o café foi plantado. O detalhe continua para os processos de colheita, lavagem, transporte até Portugal e, depois, quando foi torrado e embalado na fábrica do Porto.

Uma viagem para o consumidor e produtor

A inovadora iniciativa da SICAL tem, por um lado, o objetivo de permitir uma maior proximidade entre o consumidor e o produto, mas também com os produtores e entre produtores. A viagem do seu café é certificada pela Rainforest Alliance e assenta na tecnologia blockchain da IBM Food Trust, e os consumidores têm acesso de forma transparente a todos os relatórios de auditoria realizados e respetivos certificados.

O projeto permite ainda a partilha de dados entre agricultores, apoiando a tomada de decisões e facilitando a comunicação em cadeia, assim como, a análise dos riscos de produção permitindo a melhoria sustentável da jornada de cada grão de café.

Agora, ao desfrutar do seu SICAL irá navegar por uma experiência única.