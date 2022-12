10 presentes a não perder para um Natal tecnológico

Oferecer tecnologia é, Natal após Natal, o desejo de muitos. Afinal, ela existe para nos facilitar a vida, e sabemos que as pessoas de quem mais gostamos estão mesmo a precisar ou mesmo a querer determinado gadget. Mas, do sonho à realidade, e no contexto atual, há um budget para cumprir no Natal de 2022 e nem sempre se consegue encaixar um telemóvel, um portátil ou outro presente de natal útil no orçamento.

Se se revê nesta descrição, nós temos a solução para cumprir budget, cumprir sonhos e cumprir com o desejo de tornar o presente de Natal a maior das surpresas! Na iServices encontra Recondicionados Apple a preços imbatíveis. Os fãs da marca podem encontrar os modelos mais recentes de iPhone, MacBook, iPad e Apple Watch, com preços supercompetitivos, qualidade e garantia de três anos!

Mas há mais: na iServices encontra uma série de complementos e acessórios para os seus gadgets, bem como algumas surpresas para facilitar o dia a dia de todos. Fizemos o nosso top 10 de presentes de Natal tecnológicos.

1. iPhone 14

É o mais recente lançamento da Apple, de setembro deste ano, e é o investimento certo para quem não dispensa um iPhone na sua vida. O iPhone 14 tem todas as features a que a Apple já nos habituou, mas evolui no ecrã, no processador, nas câmaras e nos modos de filmagem. Tem também uma forma de deteção de acidentes, que deteta um acidente grave e contacta os serviços de emergência automaticamente.

2. Apple Watch

Um relógio já deixou há muito de ser um objeto para ver as horas: agora, pode ter no seu pulso toda a informação importante, as notificações importantes do seu telemóvel, notícias, e fazer uma medição precisa e em tempo real de alguns aspetos da sua saúde. Ritmo cardíaco, lembranças para se movimentar, medição de calorias gastas com exercício... Tudo é possível com o Apple Watch, que poderá encontrar nas séries 4, 5 e 6, com diferentes preços e designs que ficam bem com qualquer outfit.



3. MacBook

Tal como com o iPhone, poucas são as pessoas que depois de experimentarem um MacBook querem regressar a outro tipo de portátil. Não é só uma questão de design – que também conta –, mas também de desempenho. Investir num MacBook é investir na durabilidade – muito para além dos três anos de garantia – na qualidade e na velocidade do seu trabalho.

4. iPad

É um dos gadgets mais úteis para quem viaja muito, trabalha fora do escritório ou passa algum tempo fora de casa. Um iPad traz o melhor entre um portátil e um telemóvel, permitindo melhor visualização e fácil transporte. Mais uma vez, a Apple é a escolha para levar para todo o lado, em trabalho ou em lazer, de forma leve.

5. Mochila inteligente iServices Para todos aqueles que vivem com o permanente problema de bateria, esta é A mochila. Permite o transporte seguro do portátil (e de todos os outros gadgets), tem uma bateria incorporada, é feita com tecido impermeável e tem um sistema antirroubo e detalhes refletores, para garantir segurança, mesmo durante a noite!



6. Auriculares sem fios

Depois de anos a fio (literalmente) a lutar contra phones emaranhados, os auriculares sem fios vieram revolucionar tarefas como atender uma chamada ou ouvir música. São leves, fáceis de carregar e de guardar, conectáveis via bluetooth a qualquer smartphone e muito mais discretos que os convencionais.



7. Ringlight portátil

Fãs das redes sociais sabem que um bom conteúdo se faz com uma boa luz. As ringlights fazem com que a iluminação fique sempre on spot. Na iServices, encontra uma ringlight portátil, que permite fixar no próprio telemóvel, para facilitar a produção de conteúdos.

8. Powerbank

Ficar sem bateria a meio do dia é uma das piores sensações. Ainda que seja só um dia normal, estar contactável é essencial para manter a calma e o foco no quotidiano. Na ausência de um carregador ou de uma tomada para carregar o telemóvel, o melhor é ter sempre uma powerbank carregada por perto, para qualquer imprevisto!



9. Coluna de som

Sozinho ou acompanhado, em pequenos jantares ou grandes festas, os convívios em casa só precisam de duas coisas: boa comida e boa música ambiente. A playlist fica ao encargo dos anfitriões, mas a coluna pode ficar a seu cargo! Na iServices, encontra várias colunas de bluetooth, para que qualquer convidado possa ser DJ convidado durante a noite.



10. Vale-presente

Se nenhuma destas opções lhe parecer viável, a última solução não tem como falhar! Ofereça um vale-presente na iServices, para que a pessoa possa escolher quando e como o usar! Pode fazê-lo em produtos novos, recondicionados, ou em reparações! Sabia que a iServices tem serviços para reparar um sem-número de avarias, incluindo reparação de telemóveis e computadores e substituição de baterias no iPhone?