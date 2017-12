A Iniciativa Liberal considera que a "isenção total de IVA aos partidos é imoral" e defende que o "Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deve exercer o seu poder de veto" à lei do financiamento dos partidos. Em comunicado enviado à SÁBADO, o presidente do mais recente partido político português, Miguel Ferreira da Silva, não tem dúvidas que deveria existir "total transparência do financiamento dos partidos" e um debate público sobre quem "controla o financiamento dos partidos".



"Os actuais partidos, que nasceram e cresceram com apoios externos e diversos financiamentos, impedem que os eleitores façam o mesmo, obrigando outros e novos partidos a um financiamento público que eles próprios controlam. Criaram um sistema de perpetuação do status quo", afirmou Miguel Ferreira da Silva.



Para o actual responsável da Iniciativa Liberal esta medida "é escandalosa" tendo em conta o "sufoco" do Estado para com os cidadãos e empresas "com uma enorme e complexa carga fiscal". "Se os partidos na actual Assembleia da República conseguem, 'à porta fechada', sem debate público e 'à última hora' consensos para alterarem o seu próprio financiamento, deviam primeiro gerar esses consensos em matérias que afectam todos os portugueses", frisou ainda Miguel Ferreira da Silva.

O presidente da Iniciativa Liberal afirma ainda que "se os partidos têm mérito na sua acção política merecem ser reconhecidos e apoiados pelos cidadãos, para além do voto, partindo sempre do princípio da transparência", apesar de considerar "quase cómico-trágico" que "só neste tema se vê finalmente a capacidade de encontrar consenso alargado e transversal entre partidos que se afirmam tão diferentes".idos que se afirmam tão diferentes".