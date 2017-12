O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já se manifestou sobre o assunto, sugerindo ao primeiro-ministro e aos deputados que avancem para o Tribunal Constitucional (TC), caso discordem das mudanças aprovadas na Assembleia da República.



O Bloco de Esquerda, que votou a favor da lei, justificou a decisão pela "necessidade de convergência", apesar de não espelhar "a posição de fundo" do partido a matéria. E diz-se disponível para "melhorar a lei".



O PSD, PS, PCP e PEV realçaram que as propostas para alterar a lei do financiamento dos partidos foram feitas "num quadro de consenso alargado" que apenas não mereceu "acolhimento pontual" por parte do CDS-PP. Numa nota à imprensa, os coordenadores do grupo de trabalho sobre o financiamento dos partidos sublinharam que da lei aprovada "não resulta nenhum aumento de subvenção estatal ou quaisquer encargos públicos adicionais para com os partidos políticos".



A polémica em torno da alteração à lei levaram também a direcção da Transparência e Integridade, presidida por João Paulo Batalha, a apelar ao veto de Marcelo. Este diploma é "não só um ataque directo à integridade do processo legislativo mas uma ameaça séria à qualidade das instituições democráticas e à confiança dos cidadãos nos partidos políticos e na instituição parlamentar".

Se foram ou não meses de intenso trabalho parlamentar, nunca ninguém saberá, porque os deputados encarregues de estudar a nova Lei do Financiamento dos Partidos e Campanhas Eleitorais não produziu uma acta das nove reuniões que teve entre 26 de Abril e 11 de Outubro, no âmbito do Grupo de Trabalho para o Financiamento dos Partidos e Campanhas Eleitorais. Para avaliar o labor dos deputados José Silvano (PS), José Matos Rosa (PSD), Ana Catarina Mendes (PS), Jorge Lacão (PS), António Carlos Monteiro (CDS), António Filipe (PCP) e José Luís Ferreira ("Os Verdes") resta a agenda das reuniões. Tudo culminou com a entrega, discussão e votação, em 48 horas, da tal nova lei, que tem provocado muita controvérsia. Contas feitas, os deputados passaram cinco reuniões a "apreciar", três a "concluir" e, apenas, uma a "ponderar". O resultado final foi uma controvérsia, sobretudo, à volta da isenção de pagamento de IVA nas acções de angariação de fundos e pela forma como o processo foi conduzido no Parlamento.Tudo começou a 26 de abril. Agenda para a primeira reunião: "Apreciação dos problemas e propostas de solução identificados no documento enviado pelo Tribunal Constitucional sobre fiscalização das contas dos Partidos Políticos e das campanhas eleitorais, bem como de outros pontos que os Grupos Parlamentares entendam suscitar". Só isto daria pano para mangas. Em cima da mesa, os deputados tinham um documento de Manuel da Costa Andrade, presidente do Tribunal Constitucional, o qual defendia que os partidos deviam avançar com alterações legislativas, para alterar o processo de fiscalização das contas e campanhas eleitorais, sobretudo no que diz respeito às competências da Entidade Fiscalizadora das Contas e possibilidade de recurso das suas decisões para o Tribunal Constitucional.Segunda reunião, 10 de Maio, agenda: "Continuação da apreciação dos problemas e propostas de solução identificados no documento enviado pelo Tribunal Constitucional sobre fiscalização das contas dos Partidos Políticos e das campanhas eleitorais, bem como de outros pontos que os Grupos Parlamentares entendam suscitar".Terceira reunião, 17 de Maio, agenda: "Continuação da apreciação dos problemas e propostas de solução identificados no documento enviado pelo Tribunal Constitucional sobre fiscalização das contas dos Partidos Políticos e das campanhas eleitorais, bem como de outros pontos que os Grupos Parlamentares entendam suscitar"Quarta reunião, 23 de Maio, agenda: "Continuação da apreciação dos problemas e propostas de solução identificados no documento enviado pelo Tribunal Constitucional sobre fiscalização das contas dosPartidos Políticos e das campanhas eleitorais, bem como de outros pontos que os Grupos Parlamentares entendam suscitar"Quinta reunião, 7 de Junho, agenda: "Continuação da apreciação dos problemas e propostas de solução identificados no documento enviado pelo Tribunal Constitucional sobre fiscalização das contas dos Partidos Políticos e das campanhas eleitorais, bem como de outros pontos que os Grupos Parlamentares entendam suscitar".Sexta reunião, 14 de junho, agenda: "Conclusão da apreciação dos problemas e propostas de solução identificados no documento enviado pelo Tribunal Constitucional sobre fiscalização das contas dosPartidos Políticos e das campanhas eleitorais, bem como de outros pontos que os Grupos Parlamentares entendam suscitar".Sétima reunião, 21 de junho, agenda: "Conclusão da apreciação dos problemas e propostas de solução identificados no documento enviado pelo Tribunal Constitucional sobre fiscalização das contas dosPartidos Políticos e das campanhas eleitorais, bem como de outros pontos que os Grupos Parlamentares entendam suscitar".Oitava reunião, 29 de Junho, agenda: "Conclusão da apreciação dos problemas e propostas de solução identificados no documento enviado pelo Tribunal Constitucional sobre fiscalização das contas dosPartidos Políticos e das campanhas eleitorais, bem como de outros pontos que os Grupos Parlamentares entendam suscitar".Nona reunião, 11 de Outubro, agenda: "Ponderação de algumas questões".De Outubro a Dezembro, o documento final terá andado meio escondido ou esquecido nos corredores da Assembleia da República, porque só foi formalmente apresentado como Projecto de Lei a 19 de Dezembro. Ora, desde a sua apresentação até à aprovação foi um "sprint" parlamentar, como a SÁBADO já noticiou, de acordo com os dados do site oficial do Parlamento, a 19 de Dezembro deu entrada a alteração do projecto-lei e, passado 48 horas, já estava em reunião plenária para ser votada na generalidade. No mesmo dia (a 21 de Dezembro) foi votada na especialidade e ainda foi a votação final global, tendo os votos a favor do PSD, PS, BE, PCP, PEV e contra do CDS-PP e do PAN.