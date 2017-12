Hugo Soares, líder parlamentar dos sociais-democratas, e Laurentino Dias, chefe de gabinete da bancada socialista, enviaram e-mails para explicar aos colegas no Parlamento a lei que tinham votado há uma semana.

Apanhados no meio de uma controvérsia sobre a nova Lei de Financiamento dos Partidos e Campanhas Eleitorais, PSD e PS distribuíram, por email, pelos respectivos deputados uma "cartilha" sobre aquilo a que se pode designar como pontos positivos da nova lei, que tanta polémica tem criado. Hugo Soares, líder parlamentar dos sociais-democratas e Laurentino Dias, chefe de gabinete do grupo socialista, foram os autores de dois e-mails explicativos, enviados na quinta-feira, 28, à tarde, aos quais a SÁBADO teve acesso.



O que é que os deputados dos dois partidos devem, então, defender publicamente sobre o diploma aprovado na quinta-feira, 21? Laurentino Dias, antigo secretário de Estado do Desporto, fez questão de dizer aos parlamentares que "deve realçar-se que da lei aprovada não resulta nenhum aumento da subvenção estatal, nem nenhum incremento dos encargos públicos com os partidos políticos". Seguidamente, os socialistas deverão ainda ter presente e, obviamente, difundir alguns "factos": "Há um ano, o Tribunal Constitucional suscitou, junto da Assembleia da República (...), dúvidas de constitucionalidade sobre o regime jurídico institucional do financiamento político-partidário, bem como das disfuncionalidades que tal regime acarretava"; "Durante vários meses, cada Grupo Parlamentar, representado naquele grupo de trabalho informal, apreciou o roteiro de sugestões apresentado pelo Tribunal Constitucional, reuniu com o seu Presidente e Vice-presidente e elaborou propostas no quadro de um consenso alargado que apenas não teve acolhimento pontual por parte do CDS-PP e PAN"; Os anteprojectos foram enviados para o presidente da Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias, o socialista Pedro Bacelar de Vasconcelos, que os remeteu para agendamento; e, finalmente, a discussão e votação foram realizadas com o consenso de todos os partidos.



No que diz respeito ao percurso interno do projecto de lei e à forma como foi aprovado, em 48 horas, a "cartilha" do PSD nada refere. Tal como Laurentino Dias, Hugo Soares preferiu passar aos colegas de bancada "notas" sobre o conteúdo do novo diploma, que se encontra no Palácio de Belém para o Presidente da República promulgar, pedir a fiscalização da sua constitucionalidade ou vetar. Uma das questões que mais dúvidas tem gerado prende-se com a eventual "retroactividade" do articulado, já que no texto é estipulado que as novas disposições se aplicam a processos pendentes.



Laurentino Dias sugere à sua bancada o seguinte: "A lei vale para o futuro. O que está em causa neste ponto é a norma transitória. Ora, esta norma transitória de aplicação aos processos pendentes, inteiramente em concordância com a sugestão do Tribunal Constitucional, aplica-se sem prejuízo da validade dos atos praticados na vigência da lei anterior. Apenas é relativa aos processos que se encontram no Tribunal Constitucional e que agora passam a ser da competência da Autoridade das Contasl."



E, enfatizou o chefe de gabinete de Carlos César (líder parlamentar do PS), os deputados nas suas intervenções públicas deverão sublinhar não ter existido "qualquer propósito de beneficiar retroactivamente qualquer partido político e, muito menos, promover qualquer tipo de amnistia fiscal". Por sua vez, Hugo Soares recomendou que se diga o seguinte: "Esta norma, procurou 'salvar' dos problemas de inconstitucionalidade suscitados em matéria de fiscalização de contas dos partidos e das campanhas eleitorais (violação do princípio do acusatório - quem acusa não pode ser a mesma entidade que julga - e violação do direito ao recurso) os processos pendentes que ainda estivessem a aguardar julgamento."



Há ou não isenção do IVA?



Em matéria de IVA, Laurentino Dias começa por atirar-se às Finanças: "A norma em vigor tem suscitado interpretações discricionárias por parte da autoridade fiscal em relação à qualificação do que seja a difusão da mensagem política ou da identidade própria dos partidos e consequente conflitualidade judicial." Por isso, continuou o chefe de gabinete, os deputados, tendo em conta aquele enquadramento, deverão veicular que a nova lei surgiu "apenas" para "superar apreciações discricionárias da administração sem alterar a regra da isenção já existente. Ou seja, que se "procurou evitar o recurso aos tribunais por dúvidas de interpretação, uma vez que se torna a norma explícita e transparente". E reforçou: "A lei em vigor 'já fixa a isenção do IVA suportado pelos Partidos Políticos.'"



Já a "cartilha" do PSD refere que o novo regime "veio clarificar que o benefício de isenção do IVA dos partidos políticos incide sobre a totalidade de aquisições de bens e serviços para a sua actividade, procurando, desta forma, eliminar divergências interpretativas evidenciadas em processos tributários". Hugo Soares até anexou um quadro explicativo. Talvez para os colegas de bancada absorverem melhor a mensagem.



Questionado pela SÁBADO, Hugo Soares recusou tecer qualquer comentário sobre o intuito do envio deste e-mail. No entanto, fonte social-democrata sustenta que o líder parlamentar quis somente "munir os deputados da informação correcta e necessária" sobre o diploma que tanta polémica tem suscitado, bem como "clarificar o espírito do legislador" aquando da redacção do novo quadro legal. Por sua vez, Carlos César ainda não acedeu às tentativas de contacto.