"O Bloco de Esquerda não subscreveu o comunicado conjunto e desconhece algumas das conclusões formuladas pelo mesmo e de algumas informações citadas no mesmo, designadamente quanto ao aumento de encargos públicos com as alterações deste diploma ou informações do Ministério das Finanças relativamente ao volume de tais encargos públicos", lê-se na resposta enviada ao Público pelo BE.

O bónus do IVA aos partidos políticos foi aprovado pelos deputados que pertenciam ao grupo de trabalho, sem que o Ministério das Finanças se tivesse pronunciado sobre o impacto financeiro desta medida.Ao que apurou o jornal Público, a medida foi só apresentada ao ministério tutelado por Mário Centeno na noite anterior à aprovação das mudanças à lei de financiamento dos partidos políticos.O Ministério das Finanças informa que só recebeu o pedido no final do dia de quinta-feira, dia 20. O debate e votação da lei aconteceram no dia seguinte e o Ministério das Finanças disse não ter como dar uma resposta em tão curto prazo.Até ao momento o Ministério das Finanças continuou se fazer o balanço de quanto será o custo que o alargamento da isenção do IVA a todas as despesas suportadas pelos partidos políticos representará para o Estado. Até porque pelo meio se pôs o fim-de-semana alargado do Natal e o facto de qualquer decisão não poder influenciar a votação. Agora o aprecer do gabinete de Centeno só será útil caso Marcelo vete a proposta de alterção, algo que parece bastante provável.Em conferência de imprensa, Ana Catarina Mendes, do Partido Socialista, disse que da nova lei "não resulta nenhum aumento da subvenção estatal", nem "nenhum aumento da transferência de dinheiros públicos para os partidos".