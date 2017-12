Em declarações à rádio, o proprietário do café Urca mostrou-se favorável à hipótese: "Gastamos água, papel, não sei dizer um valor que considere justo, mas há sempre a isenção de taxas". Também a dona do Porto de Sabores, não consegue calcular o valor justo a pagar pela autarquia, mas elogia a iniciativa. "É uma ajuda, temos que fazer uma limpeza muito maior e assim a autarquia comparticipa".

Em declarações à rádio, o proprietário do café Urca mostrou-se favorável à hipótese: "Gastamos água, papel, não sei dizer um valor que considere justo, mas há sempre a isenção de taxas". Também a dona do Porto de Sabores, não consegue calcular o valor justo a pagar pela autarquia, mas elogia a iniciativa. "É uma ajuda, temos que fazer uma limpeza muito maior e assim a autarquia comparticipa". Na assembleia municipal de 19 de Dezembro, o presidente da câmara Municipal do Porto prometeu tomar medidas para acabar com o problema da carência de sanitários públicos. No entanto, não definiu o valor o pagar aos estabelecimentos ou os prazos em que a medida entrará em vigor.

Na última Assembleia Municipal da Câmara do Porto, o êdil Rui Moreira anunciou que a autarquia está a estudar um conceito que consiste no pagamento de uma verba anual para permitir o acesso aos sanitários em estabelecimentos comerciais.Questionados pela TSF, os comerciantes dizem que todos os dias, restaurantes e cafés da Baixa do Porto recebem vários pedidos de pessoas que não têm intenção de consumir no estabelecimento, apenas de utilizar as casas de banho, por falta de sanitários públicos.Rui Moreira reconhece o problema que afecta os estabelecimentos e diz estar a estudar a possibilidade de pagar uma verba anual aos cafés e restaurantes que permitam o livre acesso às casas de banho, à semelhança do que acontece na Suíça.