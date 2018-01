O advogado João Correia, que representa o SL Benfica, enviou uma carta à Procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, e aos membros do Conselho Superior do Ministério Público (CSMP), orgão de gestão e disciplina desta magistratura, pedindo mais celeridade nas investigações às queixas apresentadas pelo clube contra uma alegada violação da sua correspondência electrónica. A missiva foi analisada na última reunião do CSMP, mas não foi tomada nenhuma decisão, até porque a própria Joana Marques Vidal informou os restantes conselheiros de que já teria emitido um despacho sobre a matéria.Um elemento do CSMP adiantou à SÁBADO que o pedido de João Correia não pode ser atendido por este órgão, uma vez que está fora das suas competências. "Apenas a Procuradora-geral, e caso seja suscitado no processo em concreto um pedido de aceleração processual, é que pode despachar num ou noutro sentido", afirmou o interlocutor da SÁBADO, acrescentando que outros membros do CSMP estranharam a carta de João Correia já que este advogado no passado foi membro do CSMP e "sabe perfeitamente quais são as suas competências".Porém, em declarações à SÁBADO, João Correia, confirmando o envio da carta, acrescentou que apenas fez um pedido a Joana Marques Vidal: "Pedi que os crimes que são anunciados e sistematicamente praticas às terça-feiras à noite", numa alusão às intervenções do director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques no Porto Canal, "sejam investigados como impõe o Estatuto do Ministério Público".Em outubro de 2017, numa resposta ao Jornal de Notícias, a Procuradoria-geral da República adiantou que corria termos "no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa um inquérito, em que é queixoso o Sport Lisboa e Benfica, e que tem como objecto a investigação de factos, em abstrato, suscetíveis de integrarem os crimes de acesso ilegítimo, violação de correspondência e ofensa a Pessoa Coletiva". Porém, o clube adiantou ter apresentado diferentes queixas, através de várias sociedades de advogados. Quanto a estas, confirmou os nomes da Vieira de Almeida e da Abreu Advogados, além do próprio João Correia.Noutro plano, e tal como a SÁBADO adiantou esta semana , o DIAP de Lisboa decidiu concentrar numa só investigação os casos dos "vouchers" e dos "emails", nos quais o Benfica está, não como queixoso, mas sim como um alvo da investigação que, em Outubro do ano passado, levou os inspectores da Polícia Judiciária a realizar buscas no Estádio da Luz e nas casas de Luís Filipe Vieira, do comentador Pedro Guerra, do ex-delegado da Liga Nuno Cabral e do antigo árbitro Adão Mendes. O assessor jurídico da SAD benfiquista, Paulo Gonçalves, é até ao momento a única pessoa constituída arguida no processo.