O Tribunal da Relação do Porto proibiu o FC Porto de revelar os emails do Benfica, revogando uma decisão do Tribunal Cível do Porto que, na prática, permitia a divulgação das comunicações. A decisão foi tomada esta quarta-feira por um colectivo de juízes desembargadores e surge após um recurso do Benfica que pedia, precisamente, a proibição de divulgação dos emails.





Em primeira instância, os advogados dos encarnados avançaram com um providência cautelar, mas um juiz dos juízos cíveis do Porto considerou que a divulgação dos emails não colocava em causa segredos comerciais do clube da Luz, nem colocava em causa questões concorrenciais, como foi alegado.Ao invés, o juiz afirmou que alguns dos emails "a ser comprovada a sua veracidade, revestem manifesto interesse público", alertando porém que nem todos os "desmandos de linguagem sejam admissíveis ou que possa haver ofensas gratuitas, desproporcionadas ou sem correspondência com o interesse geral de informação e controlo".Porém, esta quarta feira, segundo adiantou o Jornal de Notícias, os juízes desembargadores Maria de Jesus Pereira (relatora), José Igreja de Matos e Rui Moreira decidiram revogar a decisão dos juízos cíveis.