Árbitros notificados para serem testemunhas no caso dos emails

Uma série de árbitros foram notificados para serem ouvidos na condição de testemunhas no processo dos emails, avança o jornal A Bola.



Recorde-se que o pedido inicial veio do presidente do Conselho de Arbitragem, José Fontelas Gomes, que exigiu que a classe fosse ouvida sobre este tema.



Em causa está a investigação em curso no caso dos emails. O Benfica está a ser investigado por alegado tráfico de influências sobre árbitros e outros intervenientes do futebol português, avançado pela SÁBADO em Outubro, após ter acesso a 20 GB de correspondência electrónica entre dirigentes do Benfica e pessoas ligadas às estruturas do futebol.