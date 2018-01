O Benfica pede que a justiça seja "célere" na resolução da investigação aos casos que envolvem os "encarnados" em alegados esquemas de corrupção activa e passiva. "Não há um dado concreto sobre algo de ilegal ou de um crime cometido", disse o director de comunicação das "águias", Luís Bernardo, em declarações à BTV.

"Que a justiça faça o seu trabalho de forma célere. Portugal não pode ser visto como um paraíso do cibercrime. A violação de correspondência provada é crime. É mau sinal para a sociedade", disse o responsável "encarnado", referindo-se ao correio electrónico de responsáveis do clube da Luz que tem sido tornado público. "O Benfica espera serenamente. Oportunamente chegarão as conclusões e cá estaremos de forma tranquila para responder a tudo. Não há um dado concreto sobre algo de ilegal ou de um crime cometido", rematou.

A reacção do Benfica surgiu depois se noticiado que a Polícia Judiciária e o Ministério Público decidiram juntar todas as investigações que envolvem o Benfica num único processo. Depois de a SÁBADO ter avançado em primeira mão que as autoridades tinham agrupado num só processo os chamados casos dos "vouchers" e dos "emails" do Benfica, o Expresso avança que também as questões relativas a possíveis resultados combinados foram incluídas neste processo.

De acordo com o semanário, as autoridades admitem que os três casos – investigados na Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ - possam fazer parte de uma estratégia do Benfica "para controlar ou condicionar os órgãos decisórios do futebol português, nomeadamente o sector da arbitragem".

"Há um desespero muito grande dos adversários para ganhar, pela situação financeira que enfrentam. O que podemos afirmar é que temos a certeza de que temos razão. Estamos preparados para dar resposta no local adequado Estamos muito tranquilos", rematou Luís Bernardo.