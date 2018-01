Mário Centeno referiu-se pela primeira vez ao caso do pedido endereçado ao Benfica para poder assistir ao jogo contra o FC Porto da tribuna presidencial.



O ministro das Finanças, Mário Centeno, garante que se verificou um "cumprimento escrupuloso do código de conduta a que todos os membros do Governo estão obrigados" aquando do pedido ao Benfica de bilhetes para assistir ao jogo contra o FC Porto na tribuna presidencial do Estádio da Luz.



Na primeira reacção desde que surgiu a notícia de que o ministro tinha pedido bilhetes para si e para o filho para ver o jogo em que o Benfica defrontou o Porto, Mário Centeno disse: "Não há polémica rigorosamente nenhuma". Centeno está em Bruxelas, numa conferência sobre o orçamento da União Europeia.



No entanto, Centeno sentiu ser importante esclarecer o caso e repetiu o que havia já sido dito pelo Ministério a que preside: que o pedido foi feito por questões de segurança. "Há questões de segurança que são muito relevantes para todos os membros do Governo. E que são avaliadas com o corpo de segurança pessoal. Foi o contexto que levou a essa decisão", disse.



Quando questionado se voltaria a pedir bilhetes para ver jogos dos encarnados, o ministro respondeu que a questão não se colocou ainda, mas acrescentou: "Há 45 anos que vejo jogos do Benfica e não espero deixar de os ver nos próximos tempos".



O ministro das Finanças recusou-se ainda a comentar o anúncio de um défice de 1,2%, avançados por Marques Mendes no seu comentário semanal e por António Costa durante um almoço na tarde desta segunda-feira. Sem ter conhecimento aparente do facto de António Costa falar do valor, Centeno disse: "1,2% do défice foi dito num contexto de comentário televisivo não vou dizer nada. Nós, pelas palavras do sr. primeiro-ministro e minhas também no Parlamento, referimos que o défice iria ficar abaixo da meta que tínhamos estabelecido no Programa de Estabilidade".