O Benfica alegadamente mantém uma fonte dentro do sistema de justiça que informa o clube acerca da investigação ao caso dos emails, desde o seu início. Num dos sites que divulga emails provenientes do clube encarnado, foi divulgado um documento interno da Polícia Judiciária (PJ) em que o coordenador da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ informa a sua directora dessa suspeita.O documento está datado de 29 de Setembro de 2017 e parece pertencer à Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ. No mesmo, explica-se que um "funcionário" terá cometido actos que alimentam as suspeitas de violação do segredo de justiça, violação de segredo por funcionário e corrupção passiva para acto ilícito, ao ter deixado responsáveis do Benfica aceder a partes do processo do caso dos emails. As informações "terão sido transmitidas já a uma ou mais sociedades de advogados com as quais o clube em apreço manterá uma relação contratual atinente à prestação de serviços jurídicos", lê-se. Uma dessas sociedades foi a Vieira de Almeida, segundo a denúncia.A queixa foi recebida por via telefónica, de alguém que não se quis identificar por recear represálias e riscos na sua carreira profissional. O telefonema aconteceu no dia 27 de Setembro de 2017."Na tentativa de credibilizar a denúncia dos factos graves em apreço, foram colocadas algumas questões sobre a documentação em referência, recebendo o signatário indicações precisas e uma descrição pormenorizada sobre o conteúdo de alguns dos exemplares que compõem o tal acervo documental acedido ilicitamente", indica o documento, o que prova a veracidade da denúncia. A informação do processo só está disponível no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa.Depois, a Polícia Judiciária cita um artigo dade 28 de Setembro de 2017 ( Juiz impediu PJ de fazer buscas a Vieira ), em que se frisa que Paulo Gonçalves, director jurídico do Sport Lisboa e Benfica, teve acesso a "um conjunto de alegadas informações internas do MP/PJ sobre o percurso do inquérito-crime aberto semanas antes", tendo-o passado aos advogados do clube. No fim, o coordenador da Unidade Nacional de Combate à Corrupção sugere um inquérito ao caso à sua directora.