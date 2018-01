Ricardo Robles defendeu que o município entende como prioridade garantir que a escola pública "é a melhor oferta" para os alunos da capital.





O vereador da Educação da Câmara Municipal de Lisboa, Ricardo Robles (BE), advogou hoje que o município entende como prioridade garantir que a escola pública "é a melhor oferta" para os alunos da capital.



Em declarações aos jornalistas no final de uma visita a uma escola na freguesia de Alvalade, que está em obras, o vereador Ricardo Robles indicou que a preocupação do executivo da capital "é garantir que a escola pública é a melhor oferta que a cidade pode garantir".



O vereador quer que, quando for hora de decidir em que escola colocar os alunos, os encarregados de educação percebam que as escolas públicas são "a melhor oferta que podem ter em termos de qualidade de infraestruturas, de oferta pedagógica, das refeições escolares".



Em todas essas "características, que juntas fazem a escola pública, o município quer dar o melhor contributo possível", apontou, acrescentando que este é um investimento que é necessário "priorizar na Câmara de Lisboa".



"Há escolas em muito más condições", admitiu o responsável, advogando que "este mandato vai ser muito focado na reabilitação" dos estabelecimentos escolares.



Na opinião do eleito, ainda há "muito para fazer, há muitas escolas a precisar de intervenção na cidade de Lisboa", e por isso está em curso um "plano para ao longo do mandato intervir em 40 escolas com 59 milhões de euros".



Apontando que este objectivo já "está em prática", Robles elencou que "no primeiro trimestre de 2018" serão iniciadas "obras em três novas escolas".



O vereador da Educação do município visitou hoje a Escola Básica dos Coruchéus, freguesia de Alvalade, onde estudam 156 alunos de sete turmas do primeiro ciclo, e cujo edificado está a sofrer obras de requalificação.



Os trabalhos, orçados em 1,62 milhões de euros, irão dotar o estabelecimento de novas valências, como uma biblioteca, instalações sanitárias e balneários, hortas pedagógicas, um pavilhão poli-desportivo, e ainda uma cozinha e refeitório, o que permitirá a confecção local das refeições escolares.



"É uma escola que vai ser modernizada e garantir condições para estas crianças de primeiro ciclo", indicou Ricardo Robles.



As obras tiveram início em Janeiro do ano passado e deviam ter durado um ano, mas alguns problemas atrasaram os trabalhos, que deverão estar concluídos em Agosto.



O objectivo é "garantir que em Setembro as crianças entram numa escola nova", indicou o eleito bloquista.