Sónia Laygue foi eleita esta quarta-feira na Assembleia-Geral Extraordinária, convocada no seguimento da polémica com Paula Brito e Costa.

A nova presidente da Raríssimas, Sónia Laygue, foi eleita esta manhã durante a Assembleia-Geral Extraordinária da organização, no seguimento da polémica com a antiga dirigente Paula Brito e Costa. Licenciada em Sociologia do Trabalho, pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa, Laygue foi funcionária da seguradora Ageas.



A presidente da Associação, com 37 anos, tem uma filha com uma doença rara, ainda desconhecida, e foi assim que chegou ao conhecimento da Raríssimas, de acordo com o Jornal de Notícias. Depois de uma sugestão de uma amiga, Sónia começou a levar a sua filha à Raríssimas, para encontrar apoio.



No final da Assembleia-Geral, Sónia Laygue disse aos jornalistas que motivação não lhe falta para superar esta fase em que a Raríssimas ficou envolta em polémica. "Desde que haja vontade dá para sair [desta situação]. Podemos não ter formação técnica e jurídica, mas temos vontade", admitiu.



"Temos perfeita noção de que vai ser difícil, uma luta, mas estamos cá para ela", afirmou, acrescentando que "é importante que todos compreendam a importância de uma instituição como a Raríssimas. Senti-me na obrigação de agir e de fazer qualquer coisa para dar continuação".



Sónia Laygue vai tomar posse na próxima sexta-feira, pelas 10h, na Casa dos Marcos, na Moita.