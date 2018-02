Paula Brito e Costa, a anterior presidente da Raríssimas, conduzia um BMW 520 D para as deslocações diárias entre a casa e o trabalho. O carro custava 921 euros por mês à associação e foi bastante criticada a sua utilização, depois de se tornar público o alegado uso indevidos da fundos da empresa por parte da dirigente da instituição. Mas o carro já foi devolvido, pela nova presidente, Sónia Margarida Laygue.Segundo o Jornal de Notícias, a nova presidente da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS), devolveu o carro ao stand por se sentir incomodada com a presença do veículo nas instalações da Casa dos Marcos, na Moita, completando o acordo de devolução ao concessionário já estava fechado há duas semanas.Nesse mesmo concessionário trabalha o sobrinho de Manuel Delgado, o ex-secretário de Estado da Saúde que se demitiu no seguimento da polémica.A nova administração da Raríssimas está a realizar uma auditoria interna às contas da Raríssimas, tendo já afastado Paula Brito e Costa do cargo de directora-geral.A nova presidente decidiu não tocar nos cofres da IPSS até conseguir perceber em que pé estão as finanças da associação, tendo inclusivamente comprado com o próprio dinheiro os materiais para a celebração do Dia Mundial das Doenças Raras (que se assinala a 28 de Fevereiro). No entanto, os fundos da IPSS continuam a ser usados para garantir os tratamentos diários dos utentes e o pagamento de salários.Na passada semana, a direcção da Raríssimas reuniu com os trabalhadores para discutir o ponto de situação da associação e ficou decidida a criação de uma comissão coordenadora para liderar os serviços e solucionar os problemas mais imediatos e quotidianos.Paula Brito e Costa, a antiga presidente da Raríssimas, foi constituída arguida pelos crimes de peculato, recebimento indevido de vantagens e falsificação de documentos.