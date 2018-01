A direcção decidiu prolongar a suspensão da ex-presidente da associação, "sem data de término definida".

A direcção da Raríssimas decidiu esta quinta-feira prolongar a suspensão da ex-presidente Paula Brito da Costa até que estejam concluídos todos "os procedimentos legais com vista à descoberta da verdade".



Até que todos os procedimentos estejam concluídos, a ex-presidente da Raríssimas não poderá aceder a nenhum dos espaços da associação, disse à agência Lusa a nova presidente da associação, Sónia Margarida Laygue.



A 20 de Dezembro, a anterior direcção da Raríssimas - Associação Nacional de Doenças Mentais e Raras determinou a "suspensão preventiva por 30 dias" de Paula Brito da Costa do cargo de directora-geral, por indícios de "ilícito laboral".



No dia antes de de terminar o prazo de suspensão de Brito da Costa, a nova presidente revelou que a direcção da Raríssimas decidiu prolongar a suspensão, "sem data de término definida", enquanto decorrem "todos os trâmites legais e as questões envolventes".



"Os procedimentos legais com vista à descoberta da verdade estão em curso e devemos aguardar pela conclusão confiando nas instituições envolvidas", disse Sónia Margarida Laygue.



Assim, Paula Brito da Costa "mantém-se suspensa até indicação em contrário e não poderá aceder a nenhum dos espaços pertencentes à associação, nomeadamente a Casa dos Marcos, delegações e sede".