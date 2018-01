O ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, Vieira da Silva, nunca pensou em deixar o cargo na sequência do escândalo que atingiu a associação Raríssimas, à qual esteve ligado antes de entrar no Executivo de Costa.

"Não coloquei essa hipótese [de demissão] porque acho que uma responsabilidade de quem exerce cargos públicos é assumi-los [erros]", disse o governante numa entrevista à Antena 1, que será transmitida na íntegra este sábado. "Só se tivesse alguma razão que limitasse a minha capacidade de actuação é que poderia tê-lo feito", acrescentou.

Na mesma entrevista, Vieira da Silva garantiu ainda não ter sentido "nenhuma pressão" para sair e que mantém o "relacionamento normal com o primeiro-ministro e com todo o Governo". Além disso, reforçou nunca ter recebido nenhuma denúncia concreta sobre abusos financeiros da parte da então presidente, Paula Brito e Costa: "Não chegou ao meu conhecimento nem ao conhecimento de nenhum membro do Governo que trabalha comigo nenhuma informação que apontasse para a existência de gestão danosa."

Uma reportagem divulgada em 9 de Dezembro pela TVI deu conta de alegadas irregularidades nas contas da Raríssimas, tendo apresentado documentos que colocam a agora ex-presidente da associação, Paula Brito e Costa, como suspeita de utilizar fundos da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) para fins pessoais.