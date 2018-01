Juiz conselheiro diz que Provedoria da Justiça trabalha com uma estimativa de 125 mortos

O número de mortos dos grandes incêndios de Pedrógão Grande e de 15 de Outubro podem subir. De acordo com Mário Mendes, que integrou o conselho para a atribuição de indemnizações, diz à Renascença que a provedora de Justiça trabalha com uma estimativa de 125 mortos, número superior aos iniciais às 111 vítimas mortais (directas e indirectas).



"Não me admira a existência de uma diferença entre os números que neste momento são dados pela Provedoria de Justiça e os números que antigamente eram tornados públicos, uma vez que os critérios da contabilização do número de mortos são da Autoridade Nacional de Protecção Civil e os que resultam dos nossos critérios são diferentes, porque têm as mortes indirectas", começa por explicar.



Mário Mendes explica ainda à Renascença que entende-se por vítimas mortais indirectas aquelas que "não resultando directamente dos incêndios, são determinadas por causas que têm a ver com os incêndios". "É o caso de uma pessoa que foge e é atropelada, uma pessoa que entra em contra-mão na auto-estrada por uma situação dessas e acaba por falecer, uma pessoa que tem uma doença respiratória e que, por intoxicação pelos fumos, acaba por falecer. Nós considerámos também essas situações", afirmou o juiz conselheiro.



Estes 125 mortos são, para já, uma estimativa que está a ser usada para a atribuição de indemnizações, sendo ainda necessário apurar as causas das mortes, especialmente das indirectas.