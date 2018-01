Sónia Margarida Laygue é a nova presidente da associação Raríssimas. Eleita esta manhã durante a assembleia-geral da organização, disse aos jornalistas que motivação não falta para superar esta fase em que a Raríssimas ficou envolta em polémica. "Desde que haja vontade dá para sair [desta situação]. Podemos não ter formação técnica e jurídica, mas temos vontade.""Temos perfeita noção de que vai ser difícil, uma luta, mas estamos cá para ela", acrescentou a mãe de uma menina com doença rara, que parou a sua actividade profissional para se dedicar à filha."É importante que todos compreendam a importância de uma instituição como a Raríssimas. Senti-me na obrigação de agir e de fazer qualquer coisa para dar continuação" ao trabalho da associação, afirmou, lembrando que a filha é ajudada pela Raríssimas.Além de Sónia Laygue, foram eleitos os outros membros da direcção da Raríssimas. Um fisioterapeuta é o novo tesoureiro da associação. A lista apresentada serve para eleger os até nove membros da direcção e um a três suplentes, para orientarem a organização até 2019.A eleição serviu para substituir Paula Brito da Costa, que se demitiu do cargo de presidente (não de directora-geral) depois de terem sido levantadas suspeitas sobre má gestão de fundos públicos. Já foi constituída arguida O caso provocou a demissão do secretário de Estado da Saúde, Manuel Delgado, que foi consultor da Raríssimas, com um vencimento de três mil euros por mês, tendo recebido um total de 63 mil euros.