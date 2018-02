a comunicação social esteja a "desviar as atenções" do PSD para a auditoria feita à gestão do seu mandato na Ordem dos Advogados.





Tal como a SÁBADO avançou , o mandato da antiga bastonária da Ordem dos Advogados está a ser investigado pela Procuradoria-Geral da República. Recorde-se que a gestão de Elina Fraga alimenta suspeitas de incumprimentos do Código da Contratação Pública, violações dos estatutos e falta de controlo orçamental. A auditoria pedida pelo seu sucessor, Guilherme Figueiredo, à consultora PKF & Associados, revelou um "crescimento significativo nos gastos de 2015 para 2016", no valor de 1.315,50 milhares de euros. Elina Fraga explicou por que teve de sair após quatro questões: "Portanto, fiz uma introdução em que enquadrei toda a factualidade relativamente à auditoria: que não fui ouvida nessa auditoria à gestão do meu mandato. Depois, respondi a quatro e cinco perguntas, até que alguém do PSD me fez sinal de que eu teria que voltar para a reunião." A nova vice do PSD explicou ainda que tinha mesmo de sair porque "havia 20 membros numa reunião à minha espera".Por fim, a advogada garantiu ainda que só há uma maneira de se demitir: "A única demissão possível é a falta de confiança do dr. rui rio, que não sinto que exista." "Se respondesse que pondero demitir-me, estaria a estimular a polémica até à minha queda. Seria uma resposta suicidária", explicou.

A vice-presidente do PSD e ex-bastonária da Ordem dos Advogados, Elina Fraga, garante que não se demitirá "mesmo se for constituída arguida" e lamenta que"Se eu mandasse na SIC não estaria a falar numa investigação. Para mim o que conta são as condenações", disse a social-democrata em entrevista à SIC, após uma conferência de imprensa na sede do PSD, após a primeira reunião da Comissão Política Nacional de Rui Rio. "Eu preconizo que as pessoas não se deixam de presumir inocentes pelo facto de se tornarem investigada ou arguidas", acrescentou.Nessa conferência de imprensa, Fraga apenas respondeu a quatro perguntas, apesar do novo líder do PSD, Rui Rio, ter prometido que a advogada iria responder a "todas as perguntas". Contudo, a ex-bastonária garante que não está a "fugir às questões". "Se eu quisesse fugir, não estaria aqui na SIC", explicou.