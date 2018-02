O líder parlamentar cessante promete recandidatar-se se Fernando Negrão, o único candidato até agora, falhar uma maioria de votos. Soares não comenta.

O líder parlamentar cessante, Hugo Soares, promete recandidatar-se à liderança parlamentar do PSD se Fernando Negrão falhar uma maioria de votos na Assembleia da República - ou seja, mais de 50% da bancada se declarar legitimado.



Segundo o jornal i, Hugo Soares não descarta a hipótese de uma recandidatura, caso a bancada seja obrigada a ir novamente a votos esta quinta-feira. Contudo, o social-democrata recusou-se comentar a possibilidade.



Contudo, Fernando Negrão deverá ter dificuldades em obter a maioria dos votos. Segundo o jornal i, os deputados "riorístas" que sempre preferiram Marques Guedes não foram escutados por Rio, que escolheu Negrão apesar das opiniões adversas. Além disso, o congresso não foi abonatório para sociais-democratas que apoiaram Santana - como é o caso de Negrão.



Recorde-se que, por enquanto, Fernando Negrão é o único candidato à liderança parlamentar do PSD e apresentou uma lista à direcção com sete vice-presidentes, cinco dos quais apoiaram Rui Rio, cortando quase para metade o número de "vices".





O prazo para a entrega de listas às eleições da direcção da bancada do PSD, que se realizam na quinta-feira entre as 15h00 e as 18h00, terminou às 18h00 desta terça-feira e, de acordo com fontes sociais-democratas, apenas Negrão entregou uma candidatura.



Da anterior direcção de bancada transitam Adão Silva, que será o primeiro vice-presidente, António Leitão Amaro - ambos apoiantes de Rio nas directas - e Margarida Mano, que não tomou posição na campanha interna. N egrão escolheu ainda como novos "vices" os deputados Emídio Guerreiro (eleito por Braga), Carlos Peixoto (Guarda) e Rubina Berardo (Madeira), que estiveram ao lado de Rio contra Santana Lopes, e António Costa Silva (Évora), que não tomou posição na campanha interna.





Hugo Soares foi eleito em 19 de Julho do ano passado, para um mandato de dois anos, com 85,4% de votos, correspondentes a 76 votos favoráveis, 12 votos brancos e um nulo, sucedendo no cargo a Luís Montenegro, que atingiu o limite de três mandatos consecutivos.