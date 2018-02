Capa n.º 721

No dia 3 de Novembro do ano passado, o site da Ordem dos Contabilistas Certificados publicava uma nota de três linhas a nomear dois membros independentes para a comissão eleitoral: Elina Fraga, a ex-bastonária da Ordem dos Advogados, e Duarte Abecassis, do escritório Quatrecasas. Ora, o presidente da mesa da assembleia-geral, que se lembrou e teve a iniciativa de os contactar, é o socialista Manuel dos Santos. Mas o seu vice -presidente é... Rui Rio. Os dois advogados foram contratados para fazer assessoria durante um processo eleitoral aceso, com vários candidatos, e em que foi necessário ter apoio jurídico. "Ele [Rui Rio] de facto contactou com ela ali, houve algumas reuniões, embora ele estivesse sempre com pressa [já estava em campanha interna]", conta Manuel dos Santos. O trabalho correu bem. "Eu fiquei muito satisfeito, ela é altamente competente", nota o presidente da mesa. Este contacto, ainda que transitório, ajudou a consolidar a boa impressão que Rio já tinha dela.conta-lhe na edição n.721, nas bancas dia 22 de Fevereiro, como nasceu a ideia de levar Elina Fraga - a mais polémica novidade do congresso do PSD - para a direcção do partido.