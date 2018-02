omo vice-presidente de Rui Rio. Em entrevista ao Diário de Notícias, o advogado explica que o choque não está relacionado "com a pessoa em si", mas sim porque "sempre criticou a política de justiça do governo do PSD".

"Depois, é não fazer como fez, por exemplo, o conselho geral da Ordem dos Advogados no tempo da Dra. Elina Fraga, que, quando o governo procurou fazer a reformatação do mapa judiciário, abordou a questão como se fosse em 1950 ou em 1970 quando percorrer 20 quilómetros para ir a um tribunal era uma coisa horrível. O que é que tem de se fazer? Tem de se diminuir efectivamente as idas ao tribunal e as pessoas têm de ser pouco oneradas com deslocações ao tribunal. Como? Através da utilização de meios electrónicos ou de sistemas de proximidade que evitem que as pessoas tenham de ir ao tribunal", esclareceu.

O antigo bastonário da Ordem dos Advogados, Rogério Alves, afirmou ter ficado "perplexo com a escolha" de Elina Fraga c"Portanto, se a Dra. Elina Fraga sempre criticou - às vezes de forma ácida - as políticas de justiça do governo do PSD, ficamos a saber é que a tal reforma da justiça, que ainda não foi revelada, não será aquela que foi dirigida no governo do Dr. Passos Coelho", explicou Rogério Alves, que considera necessária uma reforma jurídica em Portugal.O ex-bastonário considera que há várias coisas que precisam de alterações a nível jurídico, nomeadamente os "