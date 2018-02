Tranquilidade. É esse o estado de espírito da vice-presidente do PSD Elina Fraga, depois da Procuradoria-Geral da República (PGR) ter anunciado na segunda-feira que o Ministério Público abriu um inquérito na sequência de uma auditoria às contas da Ordem dos Advogados, que abrange o mandato desta ex-bastonária. Esta terça-feira, em declarações aos jornalistas, defendeu que a auditoria deve ser situada na "luta" eleitoral para a liderança da instituição.

"Estou absolutamente tranquila com o mandato que fiz, absolutamente determinada em colocar-me ao serviço do meu país, como me coloquei ao serviço da Ordem dos Advogados durante três anos", respondeu aos jornalistas durante uma conferência de imprensa na sede do PSD, após a primeira reunião da Comissão Política Nacional de Rui Rio.

Antes de Fraga falar, o presidente social-democrata deixou um repto aos jornalistas: "Mantenho a confiança na dra. Elina Fraga, mas que isso não seja a razão para não lhe fazerem as perguntas todas e porem no ar as respostas todas, façam mais perguntas do que as que eu fiz."

Mas a ex-bastonária não cumpriu. Imediatamente a seguir, Fraga fez uma longa declaração inicial (cerca de 15 minutos) e depois respondeu a apenas quatro perguntas, tendo saído da sala quando ainda estava a ser questionada pelos jornalistas.

A agora vice-presidente social-democrata defendeu que a auditoria às contas da "Ordem dos Advogados tem que ser situada numa luta que existiu na Ordem dos Advogados, que teve a ver com as próprias eleições", "uma luta que foi intensa" e em relação à qual nunca foi chamada, "o que desde logo é estranho". "A queixa feita no Conselho Superior foi toda ela arquivada. Pedi ao actual bastonário cópia da auditoria logo quando saíram as notícias em Novembro. Até hoje não me foi facultada qualquer cópia", criticou.

De acordo com a nova vice-presidente do PSD, aquilo que pôde conhecer da auditoria foi-lhe facultado por um jornalista. "A Ordem dos Advogados nunca me facultou uma cópia da auditoria", insistiu.

Na sua declaração, Elina Fraga começou por dizer que "é um privilégio e uma honra estar" no PSD, casa que diz ser sua já há algum tempo. "Em relação a todo o ruído, eu já tenho mundividência suficiente para perceber que determinados nomes geram reacções em alguns poderes instituídos e portanto não me espanta que haja todo este ruído e toda esta reacção ao meu nome", reforçou.

Na segunda-feira, à Lusa, a ex-bastonária garantiu que não se vai demitir do cargo no PSD e acusou a auditoria de fazer "conclusões absurdas". "Essas são questões internas. Não me demitirei nunca por ter consciência que tenha praticado qualquer ilícito ou qualquer tipo de ilegalidade. A autoria faz conclusões absurdas", rematou.