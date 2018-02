A Juventude Social Democrata vai organizar uma recolha permanente de roupa e alimentos. Todos os bens essenciais recolhidos serão distribuídos pela rua, que chegam em média a 450 sem-abrigo por dia.

A Juventude Social Democrata (JSD), em parceria com a Comunidade Vida e Paz, vai organizar uma recolha permanente de roupa e alimentos na sede distrital de Lisboa. Todos os bens essenciais recolhidos serão distribuídos pela rua, que chegam em média a 450 sem-abrigo por dia.



A iniciativa, baptizada de Busca Organizada de Roupas e Alimentos (BORA), pretende "ajudar permanentemente quem precisa com urgência de bens essenciais, através da parceria com uma organização de reconhecido mérito e trabalho social, como é o caso da Comunidade Vida e Paz", disse o presidente da JSD Distrital de Lisboa, Alexandre Poço.

"As juventudes partidárias e os partidos são parte da comunidade, não vivem alheados, apenas procurando alterar a realidade por decreto ou diploma legal. Devem relacionar-se com as forças vivas da sociedade. O futuro dos partidos e das juventudes partidárias também está neste tipo de relações e parcerias, sendo que a dimensão de responsabilidade social deve ser um dos pilares da sua acção", defende o jovem social-democrata.

Também envolvido nesta iniciativa está Henrique Joaquim, director-geral da Comunidade Vida e Paz, que se mostra feliz com a parceria. "[Esta iniciativa] permite ter mais possibilidades de ajudar as pessoas que mais necessitam, mas ao mesmo tempo poder contribuir para a sensibilização social, em concreto da Juventude Social Democrata. Assim reconstruímos mutuamente os nossos sentidos de vida", disse Joaquim.