Rui Rio prepara-se para enfrentar o partido e negociar com o Governo directamente sem passar pelo grupo parlamentar do PSD, avança hoje o Público.

A decisão é mais um ataque à contestação que o líder do PSD enfrenta depois do seu escolhido para presidente da bancada parlamentar, Fernando Negrão, ter sido eleito por uma minoria de votos (35 votos favoráveis, contra 32 brancos e 21 nulos), tendo mesmo alguns deputados da sua lista não votado no próprio.

Perante um grupo parlamentar rebelde – a direcção falou mesmo de "golpe palaciano" – Rui Rio deverá prosseguir a sua agenda por outros meios.

"Se for preciso, Rui Rio conduzirá a sua estratégia de entendimento com o PS para levar a cabo reformas no país fora do Parlamento, através de grupos de trabalho que vão negociar com o PS a descentralização e fundos estruturais do Portugal 2030", disse um membro da direcção do partido.

Mas o líder do PSD promete não ceder, garante um membro da nova direcção. Rui Rio "não teme, antes gosta, deste tipo de confrontos. Nem é a favor de consensos podres e não clarificadores."

Recorde-se que logo no 37º Congresso do PSD, realizado no fim-de-semana passado, a nomeação da ex-bastonária dos advogados, Elina Fraga, muita crítica do governo de Passos Coelho, como vice-presidente do PSD provocou uma onda de apupos e assobios.