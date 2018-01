Quem o diz é a psicóloga Teresa Paula Marques que é o rosto do novo reality show da SIC, que estreia domingo, dia 14



Birras épicas, pontapés, gritaria, comida pelo ar e muito choro. Está preparado? Embarque no novo reality show da SIC, SuperNanny, que vai pôr na ordem todos os maus comportamentos dos miúdos. Com oito programas, esta primeira temporada, estreia agora para mostrar aos pais que bastam pequenas alterações para tudo entrar nos eixos.



Criado em 2004, no Reino Unido, o programa SuperNanny foi um sucesso de audiências e já foi adaptado em 20 países. Em Portugal, a responsabilidade de ajudar os pais a lidar com a rebeldia dos filhos cabe à psicóloga Teresa Paula Marques, de 51 anos. A especialista sabe que o programa vai gerar polémica e ela não tem a ilusão de agradar a todos. "Haverá pessoas que gostam e outras que não, por exemplo os mais permissivos vão discordar."



Teresa Paula Marques explica à SÁBADO o que esperar do programa e como se pode melhorar o comportamento das crianças e pôr um ponto final das birras. Leia parte da entrevista que é publicada nesta edição da SÁBADO.



"Quais são os principais problemas dos pais?

A minha batalha tem a ver com as regras. Acho que se caminhou ao longo do tempo para uma maior permissividade por parte dos pais. Como têm menos tempo para estar com os filhos, quando estão com eles já estão cansados e às vezes não insistem tanto nas regras ou consideram que são uma coisa negativa que os podem traumatizar. Isso é algo que eu gostaria de desmistificar. A par de outra questão que é muito importante: o mito do pai amigo.



Pode explicar?

É uma luta que travo há uma série de anos. Há pais que dizem: 'Ai, eu sou sobretudo amigo do meu filho.' E eu insisto sempre que não pode ser. Um pai tem de ser um pai e dentro desse papel existe a cumplicidade, o carinho, todas essas coisas que se aproximam mais do papel de amigo. A autoridade cabe aos pais. Se é um amigo, então quem é que é pai? As crianças precisam de regras.



Porquê?

Porque vivemos numa sociedade de regras e quem não as cumprir será sempre um desadaptado. Não defendo a rigidez, nem vivermos espartilhados num colete de forças, mas tenho de saber que a regra é aquela. Tem de haver regras até para nos entendermos, senão seriamos uns selvagens.



É o mais importante?

Sim. Isso e as rotinas de casa. Há pessoas que não têm rotinas, que vivem ao sabor dos dias. Não há uma hora para jantar, para ir para a cama. As crianças têm de dormir pelo menos 10 horas para estarem capazes de estar nas aulas. As rotinas estruturam-nos.



Quais são as principais queixas dos pais?

A desobediência, as birras. Queixam-se que não sabem o que fazer com eles. Outros que os filhos batem nos pais e nos colegas."



Leia a entrevista completa na edição n.º715, nas bancas a partir de 11 de Janeiro de 2017.