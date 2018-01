Esta segunda-feira, a UNICEF reagiu ao programa da SIC SuperNanny, cuja estreia ocorreu ontem. "A UNICEF Portugal considera que o conteúdo do programa televisivo 'Supernanny', transmitido ontem, dia 14 de Janeiro, pela SIC, vai contra o interesse superior das crianças, violando alguns dos seus direitos", afirma a agência das Nações Unidas, em comunicado publicado no site oficial da delegação nacional.

Após analisar o conteúdo, a directora Executiva da UNICEF Portugal, Beatriz Imperatori, pede ao Estado "para que tome as medidas necessárias para proteger a criança e o seu bem-estar; tendo a ERC um papel fundamental na análise do conteúdo do referido programa".

Aos meios de comunicação social, a delegação para a protecção da criança apela a que "assegurem sempre o superior interesse da criança, nomeadamente o seu bem-estar físico e mental em todos os canais e programas".

"A exposição pública, nomeadamente dos comportamentos violentos retratados, poderá colocar em causa o bem-estar da criança e o seu desenvolvimento actual e futuro", prossegue a nota da UNICEF.

"O Estado deve tomar as medidas necessárias para proteger a criança, nomeadamente de representações negativas por parte dos media e de actos públicos de 'apontar o dedo'", conclui o comunicado.