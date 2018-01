A SIC reagiu esta segunda-feira às criticas feitas ao programa SuperNanny, cuja estreia foi ontem no canal. Em comunicado enviado às redacções, a estação televisiva garante que o "SuperNanny não gera efeitos negativos ou de censura em ambiente escolar e social, antes contribuindo para uma melhoria significativa da qualidade de vida familiar".

De acordo com a SIC, o programa foi criado "com o objectivo de auxiliar pais e educadores a melhorarem a relação com os seus filhos, ajudando-os a estabelecerem regras e limites e melhorando a comunicação entre todos, criando assim uma dinâmica familiar mais saudável".

"O programa foi produzido e é exibido na SIC no estrito cumprimento da lei aplicável, tendo sido obtidas as necessárias autorizações para o efeito. São abordadas situações reais, ocorridas em ambiente familiar, de um modo responsável, não exibicionista e sem explorar situações de particular fragilidade", defendeu-se a emissora.