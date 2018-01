As famílias que aceitam que os seus filhos participem no programa SuperNanny, da SIC, recebem em troca mil euros e têm de oferecer disponibilidade para, durante uma semana, ter gravações em casa.A notícia está a ser avançada pelo Correio da Manhã que explica que foi este o modelo de negócio feito com a primeira famíla a aparecer no programa: Patrícia, de 36 anos, e a filha Margarida, de sete anos.

No domingo, a SIC estreou o programa SuperNanny – que aborda maus comportamentos das crianças e onde a psicóloga Teresa Paula Marques ajuda os pais a lidar com a rebeldia dos filhos. Esta segunda-feira, o reality show foi alvo de várias críticas, que acusam o programa de violar os direitos das crianças.

A UNICEF considerou que o "conteúdo do programa televisivo SuperNanny, transmitido ontem, dia 14 de Janeiro, pela SIC, vai contra o interesse superior das crianças, violando alguns dos seus direitos".

Já a Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens afirmou que o novo programa da SIC tem um "elevado risco" de violar os "direitos das crianças", no que diz respeito ao "direito à sua imagem, à reserva da sua vida privada e à sua intimidade".



Por seu lado, a Ordem dos Psicólogos repudiou a "prática da psicologia em programas de divulgação massiva, bem como a conivência do psicólogo na exposição pública das pessoas, nomeadamente pela participação em programas no formato de reality show".

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recebeu várias queixas relativas ao SuperNanny. Segundo a ERC, as queixas recebidas visam "alegadas violações de direitos fundamentais das crianças". "A ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social confirma a entrada de participações/preocupações subscritas por diferentes cidadãos visando o programa "Supernanny" emitido na SIC, a 14 de Janeiro de 2018", referiu a ERC em comunicado. "Os textos versam essencialmente sobre uma alegada violação de direitos fundamentais e serão oportunamente apreciados pelo Conselho Regulador da ERC."



A SIC defendeu-se, garantindo que o "SuperNanny não gera efeitos negativos ou de censura em ambiente escolar e social, antes contribuindo para uma melhoria significativa da qualidade de vida familiar".



Em entrevista à SÁBADO, Teresa Paula Marques disse: "Haverá pessoas que gostam e outras que não, por exemplo os mais permissivos vão discordar".



Com Mariana Branco