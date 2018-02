Sabe o que é uma gap mum?

Vantagens:

Os especialistas dizem que traz vitalidade à família



- Os pais sentem-se menos sozinhos e a casa fica cheia outra vez com pequenos a precisar de atenção, quando os adolescentes se tornam independentes.

- Os pais têm experiência e podem corrigir erros que fizeram anteriormente.

- Podem aproveitar a ajuda dos filhos mais velhos para os trabalhos de casa do mais novo, por exemplo. Ou seja, os irmãos mais velhos tornam-se mais responsáveis.



Sónia Mascate Rosa, de 42 anos, com três filhos, conta que hoje é mais tolerante do que há 20 anos, idade da filha mais velha, Lúcia. "Com os outros andava sempre: ‘Não façam isso, cuidado.’" Agora com o Vasco, de 3 anos, é: "Faz, mas tem cuidado." Esta é uma das características das gap mums e gap dads. São mais pacientes e mais descontraídos.Porquê? A coach parental Magda Gomes Dias explica: "Se um pai teve um filho aos 20 e outro aos 40, vai ver que a paciência é maior. Aos 20 anos está concentrado noutras coisas, em sair com os amigos, por exemplo, ou em investir na carreira. Quando tem 40 é mais firme, objectivo e tem menos dúvidas. Coloca-se tudo mais em perspectiva."Ângela Coelho, coach da Family Coaching, aponta outras diferenças: os pais estão mais preparados. "Podem pensar na forma como geriram no passado determinadas situações e ver como as querem gerir agora com o novo filho", diz à SÁBADO. Conheça mais dois casos de gap parents no artigo desta semana da revista Sábado.