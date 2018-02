O FC Porto SAD, FC Porto Media, a Sociedade Avenida dos Aliados, SA (detentora do Porto Canal) e Francisco J. Marques arriscam-se a pagar milhares de euros por cada email revelado.

200 mil euros por cada email divulgado. É esse a sanção que o Tribunal da Relação do Porto determinou para cada vez que o FC Porto divulgar emails que estão na origem da investigação ao Benfica.



Segundo o Jornal de Notícias, ficam abrangidos desta decisão os cinco réus do procedimento cautelar iniciado em Agosto do ano passado: o Futebol Clube do Porto, a SAD do Futebol Clube do Porto, a Futebol Clube do Porto Media, a Sociedade Avenida dos Aliados, SA (detentora do Porto Canal) e Francisco José Marques (director de comunicação do clube).



"Esta decisão tomada por unanimidade pelos juízes desembargadores revoga, assim, a absurda decisão da primeira instância, e vem de encontro à posição sempre defendida pelo Sport Lisboa e Benfica, condenando de forma inequívoca a conduta ilícita, reiterada e manifesta do FC Porto, das entidades e do sujeito acima referidos, ainda que decorridos dez meses da sua prática, com inexoráveis gravosas e lesivas consequências ao bom nome e reputação do Sport Lisboa e Benfica, que a seu tempo e no local próprio serão julgadas", lê-se no comunicado divulgado pelo clube da Luz.



Recorde-se que estas sanções foram decididas pelo Tribunal da Relação do Porto, que proibiu o FC Porto de revelar os emails do Benfica, revogando uma decisão do Tribunal Cível do Porto que, na prática, permitia a divulgação das comunicações. A decisão foi tomada esta quarta-feira por um colectivo de juízes desembargadores e surge após um recurso do Benfica que pedia, precisamente, a proibição de divulgação dos emails.



Em primeira instância, os advogados dos encarnados avançaram com um providência cautelar, mas um juiz dos juízos cíveis do Porto considerou que a divulgação dos emails não colocava em causa segredos comerciais do clube da Luz, nem colocava em causa questões concorrenciais, como foi alegado.



Na passada quarta-feira, os juízes desembargadores Maria de Jesus Pereira (relatora), José Igreja de Matos e Rui Moreira decidiram revogar a decisão dos juízes cíveis. Na altura, os juizes cíveis afirmaram que alguns dos emails "a ser comprovada a sua veracidade, revestem manifesto interesse público", alertando porém que nem todos os "desmandos de linguagem sejam admissíveis ou que possa haver ofensas gratuitas, desproporcionadas ou sem correspondência com o interesse geral de informação e controlo".





O acórdão dá razão ao recurso dos encarnados, que estão a ser investigados por suspeitas de corrupção desportiva e tráfico de influências. O valor foi divulgado pelo Benfica num comunicado publicado online nesta quinta-feira à noite.



Um colectivo de três juízes do Tribunal da Relação do Porto decidiu que o acesso (directo ou indirecto) e a divulgação dos e-mails do domínio "slbenfica.pt" estava proibido. Para dissuadir, os "encarnados" pediram uma "sanção pecuniária e compulsória" de um milhão de euros a pagar por cada infracção. A Relação acabou por decidir que os "azuis e brancos" pagariam 200 mil euros por cada divulgação.



Na mesma nota, o Benfica acusa o FC Porto de tentar "colocar em causa o seu bom nome e reputação" ao divulgar os e-mails, razão que esteve na origem do recurso. O FC Porto ainda não reagiu à decisão do Tribunal da Relação.



O juíz da primeira instância, Fernando Cabanelas, tinha recusado a providência cautelar dos benfiquistas por considerar que no futebol não se aplica a concorrência desleal, uma vez que os adeptos não se podem desviar de um clube para o outro. Já no recurso, o colectivo de três juízes da Relação do Porto consideraram que a divulgação da correspondência electrónica é ilícita e pode constituir uma forma de concorrência desleal.



O "caso dos e-mails", como ficou conhecido, já motivou dez buscas da Polícia Judiciária a responsáveis do Benfica, incluindo o presidente, Luís Filipe Vieira, que também é arguido na Operação Lex.