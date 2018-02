A vítima do incêndio, já extinto, era a mãe do procurador Rosário Teixeira.

O incêndio urbano que hoje causou a morte de uma idosa, nas Caldas da Rainha, foi dado como extinto às 15:48, divulgou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.



Segundo avança o Correio da Manhã, a vítima era mãe do procurador Rosário Teixeira. A mulher, de 83 anos, estava sozinha na habitação.



O fogo que deflagrou às 15:17 "foi dado como extinto às 15:48", divulgou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.



As chamas causaram uma vítima mortal, "uma mulher com mais de 80 anos", disse à Lusa o presidente da União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Couto e S. Gregório, Vítor Marques.



Segundo a mesma fonte o fogo deflagrou numa habitação ao nível do segundo andar, na Rua Capitão Filipe de Sousa, numa altura em que "o marido se tinha ausentado e a senhora se encontrava sozinha em casa".



O alerta foi dado "por pessoas que iam a passar e que se aperceberam de que estava a sair fumo da habitação do casal", acrescentou o presidente da junta, sublinhando que, "apesar da prontidão dos bombeiros já não foi possível salvar a senhora".



Vítor Marques adiantou ainda tratar-se de "um local de fácil acesso", tendo as chamas sido "rapidamente atacadas sem qualquer risco para os prédios vizinhos".



Do incêndio resultaram ainda ferimentos ligeiros em duas outras pessoas.



No local estiveram 23 operacionais apoiados por dez veículos dos bombeiros das Caldas da Rainha e de Óbidos, do INEM e da PSP.