Na cama do Hospital Curry Cabral, onde recupera de uma cirurgia a uma hérnia umbilical, o Presidente da República já promulgou quatro diplomas

O Presidente da República já estudou a polémica nova lei do financiamento dos partidos políticos e decidiu vetá-la, avança hoje o Expresso.

Marcelo Rebelo de Sousa já terá tomado a decisão e deverá anunciá-la no final da próxima semana, depois de receber alta hospitalar da cirurgia a que foi sujeito na passada quinta-feira a uma hérnia umbilical e depois da sua mensagem de Ano Novo, no dia 1 de Janeiro.



O Presidente tem 12 dias para se pronunciar sobre a lei que o PS, PSD, PCP, e Os Verdes aprovaram, mas que está a gerar polémica com o PCP a caracterizá-la como "absurda."



Depois de vetada, a lei regressa à Assembleia da República onde não deverá voltar a reunir o conseno que o primieo-ministro, António Costa, salientou. "Não me recordo de uma alteração que tenha tido um consenso tão amplo quando esta."



Tanto Pedro Santana Lopes como Rui Rio, candidados à liderança do PSD, já manufestaram o seu desacordo. E o Bloco de Esquerda está "disponível para melhorar a lei."



Os deputados aprovaram alterações para pôr fim ao limite da obtenção de receitas através de iniciativas de angariação de fundos e a devolução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) dos bens e serviços adquiridos para a sua actividade.



A lei em vigor determina que os partidos podem pedir a restituição do IVA "na aquisição e transmissão de bens e serviços que visem difundir a sua mensagem política ou identidade própria, através de quaisquer suportes, impressos, audiovisuais ou multimédia, incluindo os usados como material de propaganda e meios de comunicação e transporte".



Marcelo Rebelo de Sousa quase não parou de trabalhar apesar de estar hospitalizado. Segundo a Presidência, o Chefe de Estado promulgou quatro diplomas da cama do hospital e deverá ter alta antes do final do ano.