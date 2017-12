Os partido podem financiar-se de variadas formas, mas uma das que continua a render mais dinheiro são os apoios estatais. O Estado usou 120 milhões de euros do dinheiro dos impostos dos contribuintes portugueses entre 2014 e este ano.A notícia está a ser avançada pelo jornal Correio da Manhã, esta sexta-feira. Em média, por ano, os partidos dividem 30 milhões de euros vindos de apoios de Estado.Ao que apurou o CM ao analisar os relatórios das contas de gerência e dos orçamentos da Assembleia da República entre 2014 e 2018, mais de metade dos subsídios do Estado entregues aos partidos políticos são verbas destinadas ao financiamento das despesas em campanhas eleitorais. Ao todo, desses 120 milhões de euros, 68 milhões terão sido aplicados em campanhas eleitorais.Em 2018, período em que não haverá eleições, os partidos receberão quase 15,2 milhões de euros, de acordo com o orçamento da Assembleia da República.