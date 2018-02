O Ministério Público arquivou o inquérito que envolvia o ministro das Finanças, Mário Centeno, sobre alegados benefícios em troca de bilhetes para um jogo de futebol do Benfica, por "inexistência de crime". A decisão foi anunciada, esta quinta-feira, num comunicado emitido pela Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) e o Benfica, em reacção, assumiu ter registado "com natural satisfação" a decisão.

"Em causa estava a absurda suspeita de crime de obtenção de vantagem indevida como contrapartida pela concessão de uma isenção de IMI ao filho do presidente do Sport Lisboa e Benfica, Luís Filipe Vieira", escreveram os "encarnados" num texto colocado no seu site com o título O arquivamento que se exigia.

O Benfica adianta ter ficado provada "a adequação social e política" da mesma isenção e que esta estava "dentro do que está determinado por lei", tendo ainda reiterado a sua indignação "pelas constantes suspeitas públicas levantadas, tendo por base meras especulações, sem qualquer fundamento de facto ou de direito".

Também em comunicado, horas antes, a PGDL explicou a tomada de decisão. "Realizado o inquérito, recolhida a prova documental e pessoal necessária ao apuramento dos factos, o MP concluiu pela não verificação do crime de obtenção de vantagem indevida ou qualquer outro, uma vez que as circunstâncias concretas eram susceptíveis de configurar a adequação social e política própria da previsão legal", explicou o organismo.



A Procuradoria adiantou que "o MP no DIAP [Departamento de Investigação e Acção Penal] de Lisboa ordenou a instauração de processo-crime na sequência da publicação nos órgãos de comunicação social de notícias sobre a solicitação de bilhetes para assistência a jogo de futebol no dia 1.04.2017 em tribuna presidencial".



Aquela estrutura do MP refere que, "segundo tais notícias, no mesmo período temporal, veio a ser concedida uma isenção de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a um familiar do presidente do clube que tinha oferecido os bilhetes ao ministro das Finanças".



O Ministro das Finanças, Mário Centeno, foi investigado por suspeitas de crime de recebimento indevido de vantagem. O Ministério Público pretendia saber se havia alguma relação entre um pedido de bilhetes para um jogo no Estádio da Luz e um alegado pedido de Luís Filipe Vieira, antes, para ajudar o filho do presidente do Benfica a obter isenção de IMI para um empreendimento imobiliário em Lisboa.



Em reacção, o primeiro-ministro, António Costa, garantiu que Centeno não deixaria o Governo mesmo que seja constituído arguido.

O Partido Popular Europeu chegou a ponderar pedir um debate no plenário em Estrasburgo, mas não avançou com a proposta. Na altura, ao Expresso, o socialista Carlos Zorrinho considerou a proposta uma "forma de "usar o Parlamento Europeu para denegrir Portugal" e o social-democrata Paulo Rangel disse que o pedido "não fazia sentido".



"Sem o teu empurrão não íamos lá"

Em Setembro do ano passado, já a SÁBADO tinha dado conta da troca de emails entre Tiago Vieira e Luís Filipe Vieira relativa ao tema da isenção de IMI. Em causa estava um pedido da Realitatis – Investimentos Imobiliários, S.A. – empresa de compra e venda de imobiliário, que tem a filha de Luís Filipe Vieira, Sara Vieira, como presidente – junto da Câmara Municipal de Lisboa (CML) e que se prendia com um prédio que aquela sociedade tinha reabilitado, o n.º 28 da Rua de Sol a Santa Catarina, em Lisboa, e que pretendia vender.



Para finalizar o negócio, a Realitatis precisava que a CML reconhecesse a isenção de pagamento de IMI sobre aquele imóvel, o que só aconteceu na data em que Tiago Vieira escreveu o e-mail ao líder do emblema da Luz. Soube-se mais tarde, que o "empurrão" que Tiago Vieira refere, surge uma semana depois de o ministro das Finanças, Mário Centeno, ter pedido bilhetes para ver o clássico entre o Benfica e o FC Porto, no Estádio da Luz, a 1 de Abril de 2017.



Dias antes da alegada intervenção de Vieira no negócio da Realitatis, Tiago Vieira enviara ao pai uma troca de mensagens com o vereador da Câmara de Lisboa, responsável pelas Finanças, João Paulo Saraiva. "Já fizemos todas as escrituras excepto uma, que como é para habitação própria permanente o promitente-comprador aguarda, desde Outubro de 2016, o despacho de isenção de IMT [sic] ao abrigo dos benefícios fiscais previstos na lei", escreveu, sem pedir qualquer intervenção do presidente dos "encarnados".



Posteriormente, lê-se num email do filho de Vieira para o presidente das "águias": "Pai, Já cá canta!!!!! Sem o teu empurrão não íamos lá".