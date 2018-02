Gripe: Epidemia de baixa intensidade e com tendência estável

Na semana passada, a directora-geral da Saúde já dava conta de que os valores sobre a gripe indicavam que o pico já poderia ter sido atingido.

A actividade gripal em Portugal é considerada de "baixa intensidade" com tendência estável, segundo o Boletim de Vigilância Epidemiológica da Gripe do Instituto Ricardo Jorge.



No documento divulgado esta quinta-feira, relativo à última semana, indica-se que a taxa de incidência gripal foi de 48,7 por 100 mil habitantes, quando no boletim divulgado a 25 de Janeiro a taxa era de 58,4.



Na última semana de Janeiro, de acordo com o Boletim, continuaram a ser detectados vírus do tipo B (78% dos casos) e dos subtipos A(H3) e A(H1).



Nas 27 unidades de cuidados intensivos que enviaram informação foram reportados 14 casos de gripe (13 na semana passada).



Num comunicado também divulgado esta quinta-feira a directora-geral da Saúde, Graça Freitas, diz que a atividade gripal se mantém em níveis epidémicos, mas com baixa intensidade e tendência decrescente.



"Nos cuidados de saúde hospitalares, verificou-se uma estabilidade na procura dos serviços de urgência nesta semana. A proporção de casos com diagnóstico de síndrome gripal mantém-se inferior a 3%", diz-se no comunicado, no qual se afirma também que entre os dias 22 e 28 de Janeiro foram internados nos cuidados intensivos 14 doentes, representando 4,5% do total os doentes em cuidados intensivos.



Nos cuidados de saúde primários o número e a proporção de consultas por síndrome gripal "mostram uma tendência decrescente em todo o país", tendo havido também menos casos de atendimentos por gripe na linha SNS24 e menos accionamentos registados pelo Instituto Nacional de Emergência Médica.



"De salientar ainda que, de acordo com o Sistema de Vigilância Diária da Mortalidade, entre a semana 52 de 2017 (última semana epidemiológica do ano) e o final da semana 4 de 2018 verificaram-se 13.915 óbitos por todas as causas em Portugal, estimando-se uma sobre mortalidade por todas as causas, em relação à linha de base, de cerca de 1.600 óbitos. Verifica-se uma tendência decrescente da sobre mortalidade nas 2 últimas semanas", diz-se no comunicado.