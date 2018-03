As câmaras de televisão estiveram toda a tarde apontadas ao corredor do PSD no Parlamento. Deputados passavam, entravam e saíam, e nada. Nenhuma declaração a tarde toda. Nada a dizer. Nada a comentar. Apenas figuras fugidias a cumprir a máxima "se não tens nada de bom a dizer, cala-te". A medida deste silêncio ilustra o incómodo, ou o mal-estar, ou que se lhe quiser chamar, da bancada do PSD com o seu novo líder. Negrão já venceu - apesar da votação embaraçosa é o líder parlamentar de facto e contra isso nada a fazer, "habituem-se" - mas não convenceu, ou alguém teria uma palavra simpática, ou simplesmente neutra, a dizer. Neutra, porque na verdade a normalidade só regressará à bancada quando for natural que os deputados comentem cá fora o decurso do debate, o que disse Costa, o que fez a Geringonça e o mais que quiserem. Os políticos não gostam de falar? Os deputados não gostam de aparecer? Nada dizer é mostrar que as questões internas ainda estão por assentar - e não permitem essa normalidade da vida de oposição que é, tão só, comentar no corredor, frente a uma câmara e dando a cara, o debate quinzenal com o primeiro-ministro. O silêncio é oposto e a negação da política. Negrão ficou hoje a fazer política sozinho e vai precisar de companhia.





Lá dentro, no debate, as coisas nem correram mal a Fernando Negrão. É certo que não teve nada a dizer para o CDS (disse mais ao governo, prometeu conversar, o que não fez à direita). É certo, também, que só conseguiu falar de um tema, o Montepio, e a isso se resumiu. É certo também que o tom marca um contraste grande com os dois anteriores líderes parlamentares, sobretudo com Hugo Soares, com um estilo pessoal mais duro e directo. E é certo que começar um discurso, na oposição, dizendo ser da oposição, é suspeito: o que é óbvio não precisa de ser dito. A não ser que não seja óbvio... Mas o tom mais brando era esperado, o estilo de Negrão é esse, e no caso do Montepio foi eficaz e conseguiu até sugerir uma novidade: admitiu implicitamente uma comissão de inquérito. Depois, tinha uma enorme vantagem a seu favor: as expectativas eram baixas. E as comparações são sempre com o que se está à espera. Nesse campeonato, Negrão passou. Falta-lhe conseguir o passo seguinte: eliminar o embaraço dos seus. Os silêncios desta tarde mostram que ainda tem muito que fazer por isso.No primeiro debate, então mensal, de Durão Barroso com António Guterres, o primeiro saiu-se mal e o segundo não perdoou: "Não há uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão." Negrão está melhor que Durão: ninguém esperava dele tanto quanto de Durão, e sobreviveu à espera da segunda oportunidade. Mas ainda precisa dela. Sobreviver não basta. Vai ter de pôr os deputados a... falar. Tão só isso. Parece ser o mais difícil.