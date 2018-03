As autoridades foram chamadas duas vezes, em cerca de 24 horas, para dois casos de descobertas alegadamente humanas em Felgueiras e Rio Tinto.O primeiro caso aconteceu em Felgueiras, Porto, na segunda-feira. As ossadas foram encontradas por um grupo de populares numa zona de floresta, mas próxima de habitações, na localidade de Lagares, segundo os bombeiros.Segundo fonte da GNR explicou à Lusa, o caso foi encaminhado para a Polícia Judiciária, depois de os militares da GNR terem sido chamados ao local. Caberá à polícia de investigação criminal apurar se as ossadas são ou não humanas.Na terça-feira, os Bombeiros Voluntários da Areosa foram chamados a uma moradia em obras localizado em Rio Tinto, concelho de Gondomar, para recolher "ossadas alegadamente humanas".De acordo com dados avançados à Lusa pela mesma fonte, a ocorrência foi registada cerca das 12h50, altura em que foi solicitado a esta corporação um carro de remoção para conduzir "ossadas alegadamente humanas" ao Instituto Médico-Legal.